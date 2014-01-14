Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
EMA_ATR_VA - indicador para MetaTrader 5
Média Móvel Exponencial Adaptativa - Volatilidade ATR Ajustada por José Silva.
- STDPeriod - Período do indicador StdDev
- EMAPeriods - Período do indicador EMA;
- Sensitivity - Sensibilidade de -100 to 100%;
- Price - Preço.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/905
