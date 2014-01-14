CodeBaseSeções
EMA_ATR_VA - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
Média Móvel Exponencial Adaptativa - Volatilidade ATR Ajustada por José Silva.

Os parâmetros de entrada:
  • STDPeriod - Período do indicador StdDev
  • EMAPeriods - Período do indicador EMA;
  • Sensitivity - Sensibilidade de -100 to 100%;
  • Price - Preço.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/905

