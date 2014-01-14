Participe de nossa página de fãs
Aroon - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Tushar Chande
O Indicador Aroon foi desenvolvido por Tushar S. Chande, CEO da empresa "Tuscarora Capital Management" e autor dos livros "O Novo Trader Técnico: Impulsione Seu Lucro Plugando os Últimos Indicadores" e "Além da Análise Técnica: Como Desenvolver e implementar um Sistema de Negociação Vitorioso" em 1995, para determinar a direção da tendência e força.
A sua principal vantagem é permitir que um trader determine o início de uma nova tendência ou o fim de uma tendência existente.
Indicador Aroon pode ser calculado utilizando as seguintes equações:
Indicador de alta = [(períodos N - N períodos de maiores máximos) / N períodos] * 100
indicador de baixa = [(N períodos - N períodos de menor mínima) / N períodos] * 100
Ambas as equações indicam máximas e mínimas recentes. Indicador de alta mostra as máximas e mínimas mais recentes e o de baixa também mostra as máximas e mínimas mais recentes. Além disso, os valores do indicador Aroon oscilam entre os níveis 0 e 100, onde um valor mais alto indica uma tendência mais forte e vice-versa.
O indicador muda em torno dos níveis 30 e 70 - movimentos superiores a 70 indicam uma forte tendência, enquanto os movimentos inferiores a 30 indicam uma tendência fraca.
Movimentos entre 30 e 70 indicam que o mercado é instável. Por exemplo, se o indicador de alta é mais elevado do que o nível 70, enquanto que o indicador de baixa é menor do que o nível 30, a tendência é definitivamente para cima. Intersecções entre indicadores de alta e de baixa indicam confirmações, caso venham a ocorrer entre os níveis 30 e 70. Por exemplo, se o indicador de alta intercepta o de baixa subindo, então está confirmando uma tendência de alta.
