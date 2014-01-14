Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
EMA_BB_VA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1964
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Média Móvel Exponencial - Volatilidade das Bollinger Bands ® Ajustado por José Silva
- STDPeriod - Período do indicador StdDev
- EMAPeriods - Período do indicador EMA;
- Sensitivity - Sensibilidade de -100 to 100%;
- Preço - Preço aplicado
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/906
BlauCMomentum
Vela de Momentum com uma EMA tripla.BlauCSI
Indicador Índice Estocástico da Vela implementado na forma de histograma colorido.
BlauCMI
O oscilador CMI ergódico como um histograma colorido.WidnersOscilator
Um oscilador normalizado de duas curvas, semelhante ao indicador Aroon.