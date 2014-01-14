CodeBaseSeções
EMA_BB_VA - indicador para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
1964
(33)
Média Móvel Exponencial - Volatilidade das Bollinger Bands ® Ajustado por José Silva

Os parâmetros de entrada:
  • STDPeriod - Período do indicador StdDev
  • EMAPeriods - Período do indicador EMA;
  • Sensitivity - Sensibilidade de -100 to 100%;
  • Preço - Preço aplicado

Média Móvel Exponencial Adaptativa - BB Volatilidade Ajustado por José Silva.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/906

