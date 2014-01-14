CodeBaseSeções
BlauCMI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O oscilador CMI ergódico de "Momentum, direção e Divergência" de William Blau, implementado como um histograma de colorido.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1922

