BlauCMI - indicador para MetaTrader 5
O oscilador CMI ergódico de "Momentum, direção e Divergência" de William Blau, implementado como um histograma de colorido.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Indicador BlauCMI
Média Móvel Exponencial - Volatilidade das Bollinger Bands ® Ajustado por José Silva.BlauCMomentum
Vela de Momentum com uma EMA tripla.
Um oscilador normalizado de duas curvas, semelhante ao indicador Aroon.Ergodic_Ticks_Volume_Indicator
Um dos indicadores de volume de tick com vários EMAs, por William Blau.