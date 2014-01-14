CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Painel de Visualização Simples - indicador para MetaTrader 5

Rodrigo Malacarne | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
8397
Avaliação:
(47)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O código foi projetado para ser uma simples referência de como criar (arrastar) painéis móveis e preenchê-los com as informações obtidas a partir do terminal MetaTrader, usando a Biblioteca padrão de controle.

O resultado é um painel que pode ser movido, quando arrastado e pode ser utilizado sob a forma de um simples indicador.

Painel de Visualização Simples em MQL5

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2095

EasyXML - Analisador XML EasyXML - Analisador XML

EasyXML é uma Biblioteca nativa de Análise XML em MQL5. Ele pode analisar XML a partir de três fontes diferentes: URL, arquivo e string de entrada. Ele é completamente orientado a objeto e se esforça para integrar ordenadamente com MQL5, já que ele utiliza CObject e CArrayObj da biblioteca padrão em MQL5 para armazenar o DOM.

Fractals Modified Fractals Modified

Este indicador é uma pequena modificação do Indicador Fractals clássico. Você pode escolher o número ou as barras esquerda/direita para ter uma nova parte superior ou inferior, bem como um deslocamento do parâmetro.

StepChoppy_v2 StepChoppy_v2

Um indicador de força de tendência com oito estados.

Spread Indicator Spread Indicator

Spread Indicator - exibe o spread atual na janela do gráfico.