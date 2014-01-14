CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

StepRSI_v5.2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1615
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Forex-TSD.com

Indicador de tendência que utiliza um oscilador análogo ao RSI e sua linha de sinal. Ele é desenhado em forma de nuvens coloridas.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.02.2008.

Indicador StepRSI_v5.2

Indicador StepRSI_v5.2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1881

AutoNK AutoNK

O indicador cria um canal e oferece a possibilidade de configurá-lo com sintonia automática.

SI SI

Oscilador não normalizado.

Linhas Suaves Linhas Suaves

O indicador mostra o uso da biblioteca Library for Custom Chart para a ligação automática dos indicadores para gráficos personalizados iCustomChart criados com base em arquivos do histórico customizado.

FilterOverWPR FilterOverWPR

Indicador de força de tendência com 4 estados.