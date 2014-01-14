Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
StepRSI_v5.2 - indicador para MetaTrader 5
- 1615
Autor real:
Forex-TSD.com
Indicador de tendência que utiliza um oscilador análogo ao RSI e sua linha de sinal. Ele é desenhado em forma de nuvens coloridas.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 22.02.2008.
Indicador StepRSI_v5.2
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1881
