Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
StepMA_Line - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizações:
- 1734
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
igorad
StepMA é executado como uma média móvel.
Sinais de Negociação:
- Devemos comprar quando a linha do indicador está mudando sua cor de magenta para azul. A posição comprada deve permanecer até a cor da linha mudar para magenta.
- Devemos vender quando a linha do indicador está mudando sua cor de azul para magenta. A posição vendida deve permanecer até a cor da linha mudar para azul.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/560
Demo_FileWrite
O script demonstra o exemplo de como usar a função FileWrite().Waddah Attar Explosion
O indicador mostra os momentos de aceleração mercado. Ele também indica o momento para compra, venda e saída do mercado.
X Bar Clear Close Trend
Indicador de tendência alternativa com base no padrão de rompimento do fechamento das barras extremas dos preços anteriores.Smoothed ADX
Existem muitos algoritmos de suavização. Este indicador é uma suavização do indicador ADX padrão.