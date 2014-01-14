CodeBaseSeções
StepMA_Line - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
1734
Avaliação:
(27)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

igorad

StepMA é executado como uma média móvel.

Sinais de Negociação:

  • Devemos comprar quando a linha do indicador está mudando sua cor de magenta para azul. A posição comprada deve permanecer até a cor da linha mudar para magenta.
  • Devemos vender quando a linha do indicador está mudando sua cor de azul para magenta. A posição vendida deve permanecer até a cor da linha mudar para azul.

StepMA Line

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/560

