KLines - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2815
(25)
Autor real:

Kalenzo

Um conjunto de níveis de suporte e resistência, com cinco intervalos de tempo diferentes. Os extremos de um período são utilizados como os níveis.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.02.2008.

O indicador KLines

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1948

