KLines - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 2815
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
Kalenzo
Um conjunto de níveis de suporte e resistência, com cinco intervalos de tempo diferentes. Os extremos de um período são utilizados como os níveis.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 03.02.2008.
O indicador KLines
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1948
