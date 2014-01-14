CodeBaseSeções
Spread Indicator - indicador para MetaTrader 5

Mirza Baig
Este é um código simples para exibição do spread.

Este indicador pode ser colocado em qualquer par na janela de gráfico. A cor da fonte e a posição da tela do indicador pode ser alterada em tempo real. Pips podem ser normalizados também.

Indicador Spread em MQL5

Indicador Spread

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/2055

