CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Boa_ZigZag_Price - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1486
Avaliação:
(21)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: mandor

Indicador Boa_ZigZag com rótulos de preço para os valores dos picos do ZigZag.

Fig.1. Indicador Boa_ZigZag_Price

Fig.1. Indicador Boa_ZigZag_Price

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18603

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Indicador Boa_ZigZag com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

IStochastic_Trading IStochastic_Trading

Negociação segundo o indicador Stochastic Oscillator. Média. Restrição do número de posições. Trailing.

Boa_ZigZag_Arrows Boa_ZigZag_Arrows

ZigZag Boa_ZigZag com exibição de seus valores como ícones fractais.

N Candles v4 N Candles v4

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. É considerado o tipo de conta de negociação: cobertura ou compensação.