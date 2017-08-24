Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Boa_ZigZag_Price - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1486
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: mandor
Indicador Boa_ZigZag com rótulos de preço para os valores dos picos do ZigZag.
Fig.1. Indicador Boa_ZigZag_Price
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18603
Boa_ZigZag_HTF
Indicador Boa_ZigZag com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.IStochastic_Trading
Negociação segundo o indicador Stochastic Oscillator. Média. Restrição do número de posições. Trailing.
Boa_ZigZag_Arrows
ZigZag Boa_ZigZag com exibição de seus valores como ícones fractais.N Candles v4
EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. É considerado o tipo de conta de negociação: cobertura ou compensação.