Envelopes com uso da média móvel Color_PEMA_Digit com indicação da direção da tendência e exibição dos últimos valores das bordas do canal.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit