Color_PEMA_Envelopes_Digit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1303
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Envelopes com uso da média móvel Color_PEMA_Digit com indicação da direção da tendência e exibição dos últimos valores das bordas do canal.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador Color_PEMA_Envelopes_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18616
