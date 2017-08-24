N- candles v2

Pesquisa de N velas idênticas numa sequência. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos.



Novidades na versão 2: Take-Profit, Stop-Loss, Trailing-Stop.

Parâmetros de entrada:

N velas idênticas pertencentes a uma sequência.



Lote

Take-Profit (em pips)



Stop-Loss (em pips)



Trailing-Stop ("0" -> sem trailing)

Trailing Step (usa-se se o Trailing-Stop >0)

Magic da ordem



Derrapagem



Exemplo de pesquisa, em N=3:



