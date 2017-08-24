CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

N Candles v2 - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1536
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Pesquisa de N velas idênticas numa sequência. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos.

Novidades na versão 2: Take-Profit, Stop-Loss, Trailing-Stop.

Parâmetros de entrada:

  • N velas idênticas pertencentes a uma sequência.
  • Lote
  • Take-Profit (em pips)
  • Stop-Loss (em pips)
  • Trailing-Stop ("0" -> sem trailing)
  • Trailing Step (usa-se se o Trailing-Stop >0)
  • Magic da ordem
  • Derrapagem

Exemplo de pesquisa, em N=3:

N- candles v2

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18219

High and Low Custom levels High and Low Custom levels

Exibe os níveis personalizados High e Low.

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Este oscilador é construído como um histograma de cores sobre a diferença entre o preço de fechamento e o indicador ISAR, expresso em pontos.

Spread statistics Spread statistics

Estatística de spread médio para o "período de média".

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

O EA trabalha nos indicadores Bollinger Bands e Moving Average.