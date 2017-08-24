Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
N Candles v2 - expert para MetaTrader 5
- 1536
Pesquisa de N velas idênticas numa sequência. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos.
Novidades na versão 2: Take-Profit, Stop-Loss, Trailing-Stop.
Parâmetros de entrada:
- N velas idênticas pertencentes a uma sequência.
- Lote
- Take-Profit (em pips)
- Stop-Loss (em pips)
- Trailing-Stop ("0" -> sem trailing)
- Trailing Step (usa-se se o Trailing-Stop >0)
- Magic da ordem
- Derrapagem
Exemplo de pesquisa, em N=3:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/18219
