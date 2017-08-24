CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Color_QEMA_Envelopes_Digit - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1166
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Envelopes com uso da média móvel Color_QEMA_Digit com indicação da direção da tendência e exibição dos últimos valores das bordas do canal.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem usar buffers adicionais" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit

Fig.1. Indicador Color_QEMA_Envelopes_Digit

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18615

Color_PEMA_Envelopes_Digit Color_PEMA_Envelopes_Digit

Envelopes com uso da média móvel Color_PEMA_Digit com indicação da direção da tendência e exibição dos últimos valores das bordas do canal.

N Candles v4 N Candles v4

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. É considerado o tipo de conta de negociação: cobertura ou compensação.

ColorBarOpen_HTF ColorBarOpen_HTF

O indicador desenha o nível de abertura da vela com o timeframe maior, especificado nos parâmetros de entrada do indicador:

ColorBarRange_HTF ColorBarRange_HTF

O indicador desenha o canal nos níveis High e Low da vela com o timeframe maior, especificado nos parâmetros de entrada do indicador: