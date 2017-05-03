CodeBaseSeções
Experts

N Сandles - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Visualizações:
2170
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Procuramos N velas idênticas consecutivas. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos. 

Opções:

  • N velas idênticas consecutivas
  • Tamanho do lote
  • Mágico
  • Derrapagem

Exemplo de pesquisa, ao ter N=3:

N- candles

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18023

