N Сandles - expert para MetaTrader 5
Visualizações:
2170
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Procuramos N velas idênticas consecutivas. Se as velas encontradas forem touros, compramos, se forem ursos, vendemos.
Opções:
- N velas idênticas consecutivas
- Tamanho do lote
- Mágico
- Derrapagem
Exemplo de pesquisa, ao ter N=3:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18023
