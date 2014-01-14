CodeBaseSeções
Bibliotecas

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Heiken_Ashi_Smoothed - biblioteca para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1335
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
expm_heiken_ashi_smoothed.mq5 (8.51 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
heiken_ashi_smsignal.mqh (12.16 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
heiken_ashi_smoothed.mq5 (7.02 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Descição:

O sinal é formado após o fechamento da barra. O momento em que a vela formada pelo indicador Heiken_Ashi_Smoothed muda de cor, significa que está na hora de entrar no mercado.

Coloque o arquivo compilado Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

A criação do robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação não possui nada de especial. Ele foi descrito em detalhes no artigo "Assistente MQL5 para iniciantes". A ideia geral de criação de um módulo de sinais de negociação foi descrito no artigo "Sistemas de negociação simples utilizando o indicador Semáforo".

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Nota:

O Expert Advisor gerado pelo Assistente MQL5 escolhe o momento para abertura e fechamento de posições baseado no resultado da "votação" do sinais de negociação adicionados nele. O módulo de sinal de negociação principal (contendo todos os módulos adicionados) também toma parte da "votação", mas seus métodos de LongCondition() e ShortCondition() retornam 0.

Já que a suavização pelo número de módulos presentes (o principal + o módulo adicional básico) é realizado durante o cálculo dos "votos", os valores de disparos deverão ser indicados. Por esta razão, os valores Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devem ser definidos para 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2, respectivamente, após a criação do código Expert Advisor utilizando o Assistente MQL5.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/833

Demo_IndicatorSetString Demo_IndicatorSetString

Um exemplo de como usar a função IndicatorSetString(). Um indicador simples que mostra como criar uma etiqueta, por exemplo, "nível sobrecomprado" para cada nível.

DeMarker_HTF DeMarker_HTF

Oscilador DeMark com a opção de configurar um timeframe maior nos parâmetros de entrada para o cálculo do indicador.

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Go Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Go

Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. A seta colorida do indicador Go serve como sinala de entrada no mercado.

Painel de Hedge Simples Painel de Hedge Simples

Um painel para abrir e fechar posições sobre vários símbolos financeiros em apenas um clique.