Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Heiken_Ashi_Smoothed - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1335
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Descição:
O sinal é formado após o fechamento da barra. O momento em que a vela formada pelo indicador Heiken_Ashi_Smoothed muda de cor, significa que está na hora de entrar no mercado.
Coloque o arquivo compilado Heiken_Ashi_Smoothed.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
A criação do robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação não possui nada de especial. Ele foi descrito em detalhes no artigo "Assistente MQL5 para iniciantes". A ideia geral de criação de um módulo de sinais de negociação foi descrito no artigo "Sistemas de negociação simples utilizando o indicador Semáforo".
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:
Fig.2. Gráfico de resultados do teste
Nota:
O Expert Advisor gerado pelo Assistente MQL5 escolhe o momento para abertura e fechamento de posições baseado no resultado da "votação" do sinais de negociação adicionados nele. O módulo de sinal de negociação principal (contendo todos os módulos adicionados) também toma parte da "votação", mas seus métodos de LongCondition() e ShortCondition() retornam 0.
Já que a suavização pelo número de módulos presentes (o principal + o módulo adicional básico) é realizado durante o cálculo dos "votos", os valores de disparos deverão ser indicados. Por esta razão, os valores Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devem ser definidos para 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2, respectivamente, após a criação do código Expert Advisor utilizando o Assistente MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/833
Um exemplo de como usar a função IndicatorSetString(). Um indicador simples que mostra como criar uma etiqueta, por exemplo, "nível sobrecomprado" para cada nível.DeMarker_HTF
Oscilador DeMark com a opção de configurar um timeframe maior nos parâmetros de entrada para o cálculo do indicador.
Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. A seta colorida do indicador Go serve como sinala de entrada no mercado.Painel de Hedge Simples
Um painel para abrir e fechar posições sobre vários símbolos financeiros em apenas um clique.