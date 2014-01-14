Participe de nossa página de fãs
Muitos traders consideram os "preços redondos" como níveis de suporte ou resistência, ou seja, aqueles na qual a coordenada vertical (em pontos) termina com "00". Exemplo - os níveis de 1,5800 e 1,5900 para EURUSD. O indicador RoundLevels desenha dois próximos níveis de "preços redondos" acima e dois abaixo do preço atual.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 29.03.2008.
Figura 1. Indicador RoundLevels
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1774
