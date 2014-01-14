CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1220
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

ycomp

Oscilador DeMark com a opção de configurar um timeframe maior nos parâmetros de entrada para o cálculo do indicador.

//+-------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR  |
//+-------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do Gráfico
input uint DeMarker_Period=14;             // Período da média 
input int Shift=0;                         // Deslocamento horizontal do indicador em barras
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 04.04.2008.

Figura 1. Indicador DeMarker_HTF

Figura 1. Indicador DeMarker_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1770

RoundLevels RoundLevels

O indicador RoundLevels desenha dois níveis com "preços redondos" acima do preço atual e mais dois abaixo.

Renko Line Break vs RSI EA Renko Line Break vs RSI EA

Expert Advisor baseado em dois indicadores - Rompimento da Linha Renko e RSI. Ele negocia ordens de stop.

Demo_IndicatorSetString Demo_IndicatorSetString

Um exemplo de como usar a função IndicatorSetString(). Um indicador simples que mostra como criar uma etiqueta, por exemplo, "nível sobrecomprado" para cada nível.

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Heiken_Ashi_Smoothed Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Heiken_Ashi_Smoothed

Módulo de sinais de negociação para o Assistente MQL5. O momento em que a vela formada pelo indicador Heiken_Ashi_Smoothed muda de cor, significa que está na hora de entrar no mercado.