DeMarker_HTF - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
ycomp
Oscilador DeMark com a opção de configurar um timeframe maior nos parâmetros de entrada para o cálculo do indicador.
//+-------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do Gráfico input uint DeMarker_Period=14; // Período da média input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador em barrasEste indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 04.04.2008.
Figura 1. Indicador DeMarker_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1770
