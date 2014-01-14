CodeBaseSeções
Bibliotecas

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Go - biblioteca para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1617
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
expm_go.mq5 (7.23 KB) visualização
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
gosignal.mqh (10.88 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
go.mq5 (5.61 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O sinal é formado após o fechamento da barra. A seta colorida do indicador Go serve como sinala de entrada no mercado.

Coloque o arquivo compilado Go.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

A criação do robô de negociação com base nesse módulo de sinais de negociação não possui nada de especial. Ele foi descrito em detalhes no artigo "Assistente MQL5 para iniciantes".
A ideia geral de criação de um módulo de sinais de negociação foi descrito no artigo "Sistemas de negociação simples utilizando o indicador Semáforo".

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par XAUUSD H4 em 2011:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Nota:

O Expert Advisor gerado pelo Assistente MQL5 escolhe o momento para abertura e fechamento de posições baseado no resultado da "votação" do sinais de negociação adicionados nele. O módulo de sinal de negociação principal (contendo todos os módulos adicionados) também toma parte da "votação", mas seus métodos de LongCondition() e ShortCondition() retornam 0.

Já que a suavização pelo número de módulos presentes (o principal + o módulo adicional básico) é realizado durante o cálculo dos "votos", os valores de disparos deverão ser indicados. Por esta razão, os valores Signal_ThresholdOpen e Signal_ThresholdClose devem ser definidos para 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2, respectivamente, após a criação do código Expert Advisor utilizando o Assistente MQL5.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/832

