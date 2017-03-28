CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

IBS_RSI_CCI_v4_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1165
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador IBS_RSI_CCI_v4 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período no gráfico do indicador (timeframe)

Para que o indicador repetidor IBS_RSI_CCI_v4_HTF seja compilado corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador de origem personalizado IBS_RSI_CCI_v4.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o indicador IBS_RSI_CCI_v4_HTF.ex5 contém o indicador IBS_RSI_CCI_v4.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do indicador final compilado! Para fazer isso, ao código do indicador foi adicionado o código respectivo para incluir o indicador IBS_RSI_CCI_v4 dentro do arquivo executável.

A nível global, foi adicionado um arquivo executável do indicador como recurso:

//---- Adição de indicadores personalizados ao código do indicador como recurso
#resource \\Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4.ex5

No bloco da função OnInit(), foi alterado o caminho da cadeia de caracteres para o indicador utilizado como recurso:

//--- obtenção do identificador do indicador IBS_RSI_CCI_v4
ºInd_Handle=iCustom(Symbol(),TimeFrame,"::Indicators\\IBS_RSI_CCI_v4",IBSPeriod,MAType,RSIPeriod,RSIPrice,CCIPeriod,CCIPrice,porog,MAType_VKWB,RangePeriod_VKWB,SmoothPeriod_VKWB);

Assim, o arquivo executável compilado do indicador repetidor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicador de origem.

Fig.1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4_HTF

Fig.1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17517

NRTR_extr_ZigZag NRTR_extr_ZigZag

Indicador ZigZag que se constrói utilizando o algoritmo do indicador NRTR_extr.

NRTR_ZigZag NRTR_ZigZag

Indicador ZigZag que se constrói utilizando o algoritmo do indicador NRTR.

AutoMagic AutoMagic

A biblioteca permite atribuir automaticamente magic ao Expert Advisor para qualquer símbolo e qualquer timeframe. Permite ter num EA simultaneamente 65535 magic.

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 Exp_IBS_RSI_CCI_v4

Sistema de negociação com uso do indicador IBS_RSI_CCI_v4.