IBS_RSI_CCI_v4 - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1488
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real: Martingeil
Indicador de tendência simples do tipo oscilador.
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 04.05.2011.
Fig.1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17471
