CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

IBS_RSI_CCI_v4 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1488
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Martingeil

Indicador de tendência simples do tipo oscilador.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 04.05.2011.

Fig.1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4

Fig.1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17471

SmoothAlgorithms SmoothAlgorithms

Biblioteca de algoritmos de média; no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend 10pipsOnceADayOppositeLastNHourTrend

10 pips por dia numa direção oposta à "tendência de ontem."

5_8 MACross 5_8 MACross

Negociação de acordo com dois indicadores iMA (Moving Average, MA). Trailing. TrailingStop

Kijun Sen Robot Kijun Sen Robot

Usa os indicadores: Ichimoku, MA, SAR. Foi otimizado para os pares de moedas: GBPUSD e EURUSD com período M30. Para uma descrição completa, consulte no código.