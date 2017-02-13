Autor real: Martingeil

Indicador de tendência simples do tipo oscilador.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em linguagem MQL4 e publicado no CodeBase a 04.05.2011.

Fig.1. Indicador IBS_RSI_CCI_v4