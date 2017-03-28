CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_WeightOscillator_Direct - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
778
Avaliação:
(21)
Publicado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (178.23 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
WeightOscillator.mq5 (23.62 KB) visualização
WeightOscillator_HTF.mq5 (22.29 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_WeightOscillator_Direct.mq5 (21.38 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nas alterações de direção do oscilador ponderado WeightOscillator. Vendemos, se o oscilador muda de alta para baixa, compramos quando muda par alta. O sinal para realizar a transação é formado ao fechar a barra.

No Expert Advisor, o indicador WeightOscillator_HTF para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores WeightOscillator.ex5 e WeightOscillator_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_WeightOscillator.ex5 contém o indicador WeightOscillator.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.

A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos:

//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso
#resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5"
#resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"

No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos:

//---- obtenção do identificador do indicador WeightOscillator
   InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
                         WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
   if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha ao obter o identificador do indicador WeightOscillator");
      return(INIT_FAILED);
     }

//---- obtenção do identificador do indicador WeightOscillator_HTF para visualização no testador de estratégias   
   if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE))
     {
      //---- obtenção do identificador do indicador WeightOscillator_HTF
      int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe,
                             RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType,
                             WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel);
      if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE)
        {
         Print(" Falha ao obter o identificador do indicador WeightOscillator_HTF");
         return(INIT_FAILED);
        }
     }

Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURAUD, H6:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17529

EA High and Low last 24 hours EA High and Low last 24 hours

Exemplo de obtenção de preços máximos e mínimos de barras ao longo das últimas 24 horas.

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 Exp_IBS_RSI_CCI_v4

Sistema de negociação com uso do indicador IBS_RSI_CCI_v4.

MFICandleKeltner MFICandleKeltner

Canal de Keltner construído sobre o valor médio do oscilador MFI em forma de vela

Modified Standard Deviation.mq5 Modified Standard Deviation.mq5

Ao indicador padrão StdDev foi adicionada a função de alteração de cor de linha dependendo de suas leituras. Se os valores aumentarem, a linha ficará verde, se houver uma queda, ela será vermelha, se as leituras não mudarem durante vários períodos, ela será amarela.