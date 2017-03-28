Participe de nossa página de fãs
Sistema de negociação baseado nas alterações de direção do oscilador ponderado WeightOscillator. Vendemos, se o oscilador muda de alta para baixa, compramos quando muda par alta. O sinal para realizar a transação é formado ao fechar a barra.
No Expert Advisor, o indicador WeightOscillator_HTF para uma visualização mais conveniente de tendências no testador de estratégias, no entanto, eles não funcionam com outros modos de trabalho.
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que os arquivo pre-compilados dos indicadores WeightOscillator.ex5 e WeightOscillator_HTF.ex5 estejam localizados na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Depois de compilar o arquivo, o Expert Advisor Exp_WeightOscillator.ex5 contém o indicador WeightOscillator.ex5 em si mesmo como recurso, e, portanto, não será necessário sua presença na pasta do terminal para funcionamento do Expert Advisor final pre-compilado! Para fazer isso, ao código do Expert Advisor foi adicionado o código respectivo para incluir estes indicadores dentro do arquivo executável do Expert Advisor.
A nível global, foram adicionados arquivos executáveis dos indicadores como recursos:
//---- Adição de indicadores ao código do Expert Advisor como recurso #resource "\\Indicators\\WeightOscillator.ex5" #resource "\\Indicators\\WeightOscillator_HTF.ex5"
No bloco da função OnInit(), foram alterados os caminhos de sequências de caracteres para os indicadores a serem usados como recursos:
//---- obtenção do identificador do indicador WeightOscillator InpInd_Handle=iCustom(Symbol(),InpInd_Timeframe,"::Indicators\\WeightOscillator",RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if(InpInd_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Falha ao obter o identificador do indicador WeightOscillator"); return(INIT_FAILED); } //---- obtenção do identificador do indicador WeightOscillator_HTF para visualização no testador de estratégias if(MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_MODE)) { //---- obtenção do identificador do indicador WeightOscillator_HTF int Ind_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"::Indicators\\WeightOscillator_HTF",InpInd_Timeframe, RSIWeight,RSIPeriod,RSIPrice,MFIWeight,MFIPeriod,MFIVolumeType, WPRWeight,WPRPeriod,DeMarkerWeight,DeMarkerPeriod,bMA_Method,bLength,bPhase,HighLevel,LowLevel); if(Ind_Handle==INVALID_HANDLE) { Print(" Falha ao obter o identificador do indicador WeightOscillator_HTF"); return(INIT_FAILED); } }
Assim, o arquivo executável compilado do Expert Advisor pode ser usado sozinho em outros terminais de negociação sem indicadores.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está projetado para ser usado pelos Experts de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo Expert Advisor são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURAUD, H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17529
