Não importa que o mesmo EA possa estar nos mesmos símbolo e timeframe em diferentes gráficos.

A biblioteca tem 8 modos de deslocamento do magic base

SHIFT_ZERO - usa-se apenas 1 magic no EA (100% garantida a incompatibilidade com outros magic(s) )

SHIFT_TWO - 4 magic(s)

SHIFT_THREE - 8 magic(s)

SHIFT_FOUR - 16 magic(s)

SHIFT_SIX - 64 magic(s)

SHIFT_EIGHT - 256 magic(s)

SHIFT_TEN - 1024 magic(s)

SHIFT_SIXT - 65536 magic(s)

Quanto maior for o deslocamento, maior será a probabilidade de coincidência de magic(s) no terminal.

A biblioteca tem uma função IsMyMagic que compara o magic com o magic do EA, incluindo o magic a partir de intervalo de magics do EA.

IMPORTANTE! Se você obter um magic com um dos parâmetros mencionados acima (n-p SHIFT_THREE), para a função de comparação deverá ser enviado apesnas este parâmetro! IMPORTANTE! Após o fechamento do gráfico é impossível restaurar o Magic!

Você pode ver o exemplo de trabalho da biblioteca no EA Test_AutoMagic.mq5