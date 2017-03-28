Participe de nossa página de fãs
Não importa que o mesmo EA possa estar nos mesmos símbolo e timeframe em diferentes gráficos.
A biblioteca tem 8 modos de deslocamento do magic base
- SHIFT_ZERO - usa-se apenas 1 magic no EA (100% garantida a incompatibilidade com outros magic(s) )
- SHIFT_TWO - 4 magic(s)
- SHIFT_THREE - 8 magic(s)
- SHIFT_FOUR - 16 magic(s)
- SHIFT_SIX - 64 magic(s)
- SHIFT_EIGHT - 256 magic(s)
- SHIFT_TEN - 1024 magic(s)
- SHIFT_SIXT - 65536 magic(s)
Quanto maior for o deslocamento, maior será a probabilidade de coincidência de magic(s) no terminal.
A biblioteca tem uma função IsMyMagic que compara o magic com o magic do EA, incluindo o magic a partir de intervalo de magics do EA.
IMPORTANTE! Se você obter um magic com um dos parâmetros mencionados acima (n-p SHIFT_THREE), para a função de comparação deverá ser enviado apesnas este parâmetro!
IMPORTANTE! Após o fechamento do gráfico é impossível restaurar o Magic!
Você pode ver o exemplo de trabalho da biblioteca no EA Test_AutoMagic.mq5
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17523
