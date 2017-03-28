CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

AutoMagic - biblioteca para MetaTrader 5

prostotrader | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1297
Avaliação:
(28)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Não importa que o mesmo EA possa estar nos mesmos símbolo e timeframe em diferentes gráficos.

A biblioteca tem 8 modos de deslocamento do magic base

  • SHIFT_ZERO - usa-se apenas 1 magic no EA (100% garantida a incompatibilidade com outros magic(s) )
  • SHIFT_TWO - 4 magic(s)
  • SHIFT_THREE - 8 magic(s)
  • SHIFT_FOUR - 16 magic(s)
  • SHIFT_SIX - 64 magic(s)
  • SHIFT_EIGHT - 256 magic(s)
  • SHIFT_TEN - 1024 magic(s)
  • SHIFT_SIXT - 65536 magic(s)

Quanto maior for o deslocamento, maior será a probabilidade de coincidência de magic(s) no terminal.

A biblioteca tem uma função IsMyMagic que compara o magic com o magic do EA, incluindo o magic a partir de intervalo de magics do EA.

IMPORTANTE! Se você obter um magic com um dos parâmetros mencionados acima (n-p SHIFT_THREE), para a função de comparação deverá ser enviado apesnas este parâmetro!

IMPORTANTE! Após o fechamento do gráfico é impossível restaurar o Magic!

Você pode ver o exemplo de trabalho da biblioteca no EA Test_AutoMagic.mq5

AutoMagic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17523

IBS_RSI_CCI_v4_HTF IBS_RSI_CCI_v4_HTF

Indicador IBS_RSI_CCI_v4 com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada

NRTR_extr_ZigZag NRTR_extr_ZigZag

Indicador ZigZag que se constrói utilizando o algoritmo do indicador NRTR_extr.

Exp_IBS_RSI_CCI_v4 Exp_IBS_RSI_CCI_v4

Sistema de negociação com uso do indicador IBS_RSI_CCI_v4.

EA High and Low last 24 hours EA High and Low last 24 hours

Exemplo de obtenção de preços máximos e mínimos de barras ao longo das últimas 24 horas.