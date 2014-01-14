Participe de nossa página de fãs
XPoints - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RedPlumSoft, Inc
O indicador prevê os possíveis pontos de reversão. O gráfico EURUSD mostra um padrão interessante - algum tempo antes da inversão, existem barras com as seguintes características:
- Rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) é significativamente maior que 1;
- o ponto mais baixo (Low) toca o fundo do canal (possível aumento de preços), ou o ponto mais alto (High) toca o topo do canal (possível queda de preços)
Estas barras são convencionalmente chamado X-pontos. O indicador encontra-X pontos com base no parâmetro xrate:
(rate >= xrate) && (Alta-Baixa) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn
Para filtrar os sinais falsos, o indicador analisa a barra que segue o ponto X para qualquer movimento de preços na direção prevista, bem como a posição dos pontos médios de barra em relação ao centro do canal, e cada um dos outros.
Parâmetros de entrada do Indicador:
//+-----------------------------------------------+ //| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR | //+-----------------------------------------------+ input uint iper=3; // Período de construção do canal input double ixrate=1.5; // Relação mínima input uint ixsize=5; // Altura mínima da barra (Alta-Baixa) em pontos input uint ixslope=0; // Aumento mínimo da próxima barra em pontos input uint ixminupdn=10; // Largura mínima do canal em pontos input Hour1 ixhour1=H09; // Hora mínima para iniciar os sinais permitidos input Hour2 ixhour2=H_19; // Hora máxima até onde os sinais são permitidos input uint ixindent=15; // Deslocamento do sinal a partir do gráfico em pontos input int Shift=0; // Deslocamento horizontal das barras do indicador
É possível que o indicador produza falsos sinais. Por isso é necessário aplicar filtros adicionais utilizando outros indicadores, ou tratar os sinais do indicador como um aviso contra a abertura precipitada de posições que contradizem a previsão.
Filtragem do tempo adicional de sinais. Por padrão, os sinais noturnos são ignorados.
Os testes revelaram uma outra característica interessante do parâmetro ixndent - pode ser utilizada para calcular de forma precisa o momento de abertura. Por exemplo, abrir posições vendidas quando o preço é acima da seta, e vice-versa, proporcionando uma aproximação da abertura até ao ponto de um local extremo.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 07.06.2008.
