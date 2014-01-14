CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XPoints - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2960
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

RedPlumSoft, Inc

O indicador prevê os possíveis pontos de reversão. O gráfico EURUSD mostra um padrão interessante - algum tempo antes da inversão, existem barras com as seguintes características:

  1. Rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) é significativamente maior que 1;
  2. o ponto mais baixo (Low) toca o fundo do canal (possível aumento de preços), ou o ponto mais alto (High) toca o topo do canal (possível queda de preços)

Estas barras são convencionalmente chamado X-pontos. O indicador encontra-X pontos com base no parâmetro xrate:

(rate >= xrate) && (Alta-Baixa) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Para filtrar os sinais falsos, o indicador analisa a barra que segue o ponto X para qualquer movimento de preços na direção prevista, bem como a posição dos pontos médios de barra em relação ao centro do canal, e cada um dos outros.

Parâmetros de entrada do Indicador:

//+-----------------------------------------------+
//| PARÂMETROS DE ENTRADA DO INDICADOR            |
//+-----------------------------------------------+
input uint   iper=3;        // Período de construção do canal
input double ixrate=1.5;    // Relação mínima
input uint   ixsize=5;      // Altura mínima da barra (Alta-Baixa) em pontos 
input uint   ixslope=0;     // Aumento mínimo da próxima barra em pontos 
input uint   ixminupdn=10;  // Largura mínima do canal em pontos

input Hour1  ixhour1=H09;   // Hora mínima para iniciar os sinais permitidos
input Hour2  ixhour2=H_19;  // Hora máxima até onde os sinais são permitidos
input uint   ixindent=15;   // Deslocamento do sinal a partir do gráfico em pontos

input int    Shift=0;       // Deslocamento horizontal das barras do indicador

É possível que o indicador produza falsos sinais. Por isso é necessário aplicar filtros adicionais utilizando outros indicadores, ou tratar os sinais do indicador como um aviso contra a abertura precipitada de posições que contradizem a previsão.

Filtragem do tempo adicional de sinais. Por padrão, os sinais noturnos são ignorados.

Os testes revelaram uma outra característica interessante do parâmetro ixndent - pode ser utilizada para calcular de forma precisa o momento de abertura. Por exemplo, abrir posições vendidas quando o preço é acima da seta, e vice-versa, proporcionando uma aproximação da abertura até ao ponto de um local extremo.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 07.06.2008.

Figura 1. Indicador XPoints

Figura 1. Indicador XPoints

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1716

WKBIBS WKBIBS

WKBIBS é o oscilador da próxima geração combinado com as funções dos indicadores WKB e IBS.

Deslocamento Modificado Triggerlines Deslocamento Modificado Triggerlines

Um indicador de tendência simples na forma de uma nuvem colorida.

SignalTable SignalTable

Indicador original que exibe os sinais de compra e venda de três indicadores em nove períodos gráfico.

Sidus Sidus

Este indicador se baseia na primeira versão do método de negociação Sidus. Ele exibe os pontos de entrada no mercado.