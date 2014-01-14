Autor real:

O indicador prevê os possíveis pontos de reversão. O gráfico EURUSD mostra um padrão interessante - algum tempo antes da inversão, existem barras com as seguintes características:

Rate = (High - Low) / MathAbs(Close - Open) é significativamente maior que 1; o ponto mais baixo (Low) toca o fundo do canal (possível aumento de preços), ou o ponto mais alto (High) toca o topo do canal (possível queda de preços)



Estas barras são convencionalmente chamado X-pontos. O indicador encontra-X pontos com base no parâmetro xrate:

(rate >= xrate) && (Alta-Baixa) >= xsize && (Up-Dn)>= xminupdn

Para filtrar os sinais falsos, o indicador analisa a barra que segue o ponto X para qualquer movimento de preços na direção prevista, bem como a posição dos pontos médios de barra em relação ao centro do canal, e cada um dos outros.

Parâmetros de entrada do Indicador:

input uint iper= 3 ; input double ixrate= 1.5 ; input uint ixsize= 5 ; input uint ixslope= 0 ; input uint ixminupdn= 10 ; input Hour1 ixhour1=H09; input Hour2 ixhour2=H_19; input uint ixindent= 15 ; input int Shift= 0 ;

É possível que o indicador produza falsos sinais. Por isso é necessário aplicar filtros adicionais utilizando outros indicadores, ou tratar os sinais do indicador como um aviso contra a abertura precipitada de posições que contradizem a previsão.

Filtragem do tempo adicional de sinais. Por padrão, os sinais noturnos são ignorados.

Os testes revelaram uma outra característica interessante do parâmetro ixndent - pode ser utilizada para calcular de forma precisa o momento de abertura. Por exemplo, abrir posições vendidas quando o preço é acima da seta, e vice-versa, proporcionando uma aproximação da abertura até ao ponto de um local extremo.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 07.06.2008.

Figura 1. Indicador XPoints