Quando é utilizado gráficos de texto nos indicadores, muitas vezes é necessário implementar a possibilidade de alterar o tipo de fonte nos parâmetros de entrada do indicador.



A solução mais óbvia em tal caso é que se introduza um nome da fonte manualmente como uma linha nos parâmetros de entrada, porém, ela não é muito conveniente e é propensa a erros. Um método mais eficiente é utilizar as variáveis personalizadas baseado em enumerações e lista de menu suspensas. O módulo da função apresentada é projetada para resolver esta tarefa.

Um exemplo é o suficiente para ser capaz de trabalhar com a biblioteca. Suponha que temos o indicador (ChartInfo_Old.mq5) que exibe um rótulo de texto em um dos cantos do gráfico. Aqui estão seus parâmetros de entrada:

input string Text= "Real" ; input color TextColor=Red; input int FontSize= 24 ; input type_font FontType=Font7; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_LEFT_LOWER ; input uint Y_= 1 ;

Com esse código a janela de parâmetros de entrada do indicador terá o seguinte aspecto:





Para liberar o usuário da necessidade de inserir manualmente um nome de fonte devemos inserir algumas alterações no código:

1. Adicione o conteúdo do arquivo GetFontName.mqh antes da declaração dos parâmetros de entrada do indicador com a ajuda da diretiva #include:

#include <GetFontName.mqh>

2. Substitua a linha de FontType dos parâmetros de entrada:

input string FontType= "Courier New" ;

pela linha

input type_font FontType=Font7;

Assim, nós mudamos um pouco o significado do uso da variável. Deve-se notar que o significado da variável anterior na nova variável String deve ser declarada a nível global

string sFontType;

Então, a variável FontType do código do indicador deve ser substituída por sFontType. Isso deve ser feito apenas em um lugar:

SetTLabel( 0 , "Info_Label" , 0 ,WhatCorner, ENUM_ANCHOR_POINT ( 2 *WhatCorner), 5 ,Y_,Text,TextColor,sFontType,FontSize);

Agora, a variável sFontType deve ser inicializada no bloco OnInit() . Que pode ser feito com apenas algumas linhas de código:

CFontName FONT; sFontType=FONT.GetFontName(FontType);

O indicador ChartInfo.mq5, após sua revisão, deve ser compilado.

Agora você pode ver as mudanças na janela dos parâmetros de entrada do indicador:





Agora, trabalhar com fontes nos parâmetros de entrada do indicador se tornou muito mais conveniente.