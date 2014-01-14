Participe de nossa página de fãs
prusax - indicador para MetaTrader 5
1837
Autor real:
modificado por zIG
O indicador pinta uma parte da barra, dependendo da direção do candle. Se um candle está crescendo, a barra é pintada em verde claro a partir da Abertura do Preço(open) para o preço Máximo (High) Se um candle está diminuindo, a barra é pintada em rosa a partir da Abertura do Preço(open) para o preço Mínimo (Low).
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 07.06.2008.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1712
