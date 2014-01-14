Participe de nossa página de fãs
Autor real:
GwadaTradeBoy
Este indicador se baseia na primeira versão do método de negociação Sidus. Ele exibe os pontos de entrada no mercado.
Algoritmo da estratégia e negociação do"Método Sidus":
A maior vantagem do Método Sidus é que você não precisa adicionar nenhum tipo de filtro. É possível haver perdas com esse método, mas elas não são frequentes. Esta estratégia de negociação para o mercado Forex é bastante rentável, sua ideia é muito simples de entender, fácil de encontrar os pontos de entrada e de abrir uma posição no mercado.
Principais parâmetros da estratégia "Método Sidus":
- Pares de moeda: EUR/GBP e EUR/USD. Outros pares também são possíveis mas o método foi testado apenas para esse dois;
- Intervalo de tempo - Н1 (ou M30, no entanto, os sinais falso positivos são mais prováveis utilizando este intervalo);
- Média Móvel Exponencial: 18 ЕМА e 28 ЕМА;
- Média Móvel Ponderada - 5 WMA e 8 WMA.
As médias móveis 18 ЕМА e 28 ЕМА são duas linhas móveis que formam um túnel. Esta característica pode ajudar você a encontrar e identificar o começo e o fim de uma tendência a longo prazo. 5 WMA e 8 WMA irá exibir a você a entrada no mercado na direção da tendência, bem como ajudá-lo a avaliar a força da tendência de curto prazo.
Sinais de entrada no mercado de acordo com o "Método Sidus":
Devemos abrir uma posição apenas quando o túnel estiver muito estreito ou entrelaçados:
- Abrindo uma posição de compra: As médias móveis 5 WMA e 8 WMA cruzam o túnel para cima. Além disso, se você notar que a 5 WMA também cruza a 8 WMA para cima, então, o sinal é muito forte!
- Abrindo uma posição de venda: As médias móveis 5 WMA e 8 WMA cruzam o túnel para baixo. Além disso, se você notar que a 5 WMA também cruza a 8 WMA para baixo, então, é um sinal muito bom para realizar uma entrada no mercado.
Sinais de negociação para a saída do mercado, indicado o fim da tendência de acordo com o "Método Sidus":
- Sinal de compra: o preço do gráfico atingiu um topo e a 5 WMA "mergulha" abaixo da 8 WMA. Está na hora de fechar a posição.
- Sinal de venda: o preço no gráfico atingiu um fundo e a 5 WMA "pula" acima da 8 WMA. Está na hora de fechar a posição.
Além disso, SEMPRE feche a sua posição assim que as fronteiras do túnel começarem a sobreporem ou quando eles convergirem e se tornarem semelhantes a uma média móvel. Este é um sinal muito bom de que a tendência atual irá mudar. Se você percebeu isso, você deve fechar sua posição em aberto e abrir uma nova na direção oposta.
Fique em alerta caso se você tiver uma posição em aberto e a 5 WMA e a 8 WMA estão cruzando o túnel. Se não houve interseção das fronteiras do túnel, então está tudo bem, mas em muitos casos, este é o primeiro sinal de que eles irão se encontrar brevemente. Então, esteja pronto para fechar sua posição.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.10.2007.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/751
