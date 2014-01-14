Autor real:

GwadaTradeBoy

Este indicador se baseia na primeira versão do método de negociação Sidus. Ele exibe os pontos de entrada no mercado.

Algoritmo da estratégia e negociação do"Método Sidus":

A maior vantagem do Método Sidus é que você não precisa adicionar nenhum tipo de filtro. É possível haver perdas com esse método, mas elas não são frequentes. Esta estratégia de negociação para o mercado Forex é bastante rentável, sua ideia é muito simples de entender, fácil de encontrar os pontos de entrada e de abrir uma posição no mercado.



Principais parâmetros da estratégia "Método Sidus":

Pares de moeda: EUR/GBP e EUR/USD. Outros pares também são possíveis mas o método foi testado apenas para esse dois;

Intervalo de tempo - Н1 (ou M30, no entanto, os sinais falso positivos são mais prováveis utilizando este intervalo);

Média Móvel Exponencial: 18 ЕМА e 28 ЕМА;

Média Móvel Ponderada - 5 WMA e 8 WMA.



As médias móveis 18 ЕМА e 28 ЕМА são duas linhas móveis que formam um túnel. Esta característica pode ajudar você a encontrar e identificar o começo e o fim de uma tendência a longo prazo. 5 WMA e 8 WMA irá exibir a você a entrada no mercado na direção da tendência, bem como ajudá-lo a avaliar a força da tendência de curto prazo.



Sinais de entrada no mercado de acordo com o "Método Sidus":



Devemos abrir uma posição apenas quando o túnel estiver muito estreito ou entrelaçados:

Abrindo uma posição de compra: As médias móveis 5 WMA e 8 WMA cruzam o túnel para cima. Além disso, se você notar que a 5 WMA também cruza a 8 WMA para cima, então, o sinal é muito forte!

Abrindo uma posição de venda: As médias móveis 5 WMA e 8 WMA cruzam o túnel para baixo. Além disso, se você notar que a 5 WMA também cruza a 8 WMA para baixo, então, é um sinal muito bom para realizar uma entrada no mercado.

Sinais de negociação para a saída do mercado, indicado o fim da tendência de acordo com o "Método Sidus":

Sinal de compra: o preço do gráfico atingiu um topo e a 5 WMA "mergulha" abaixo da 8 WMA. Está na hora de fechar a posição.

Sinal de venda: o preço no gráfico atingiu um fundo e a 5 WMA "pula" acima da 8 WMA. Está na hora de fechar a posição.



Além disso, SEMPRE feche a sua posição assim que as fronteiras do túnel começarem a sobreporem ou quando eles convergirem e se tornarem semelhantes a uma média móvel. Este é um sinal muito bom de que a tendência atual irá mudar. Se você percebeu isso, você deve fechar sua posição em aberto e abrir uma nova na direção oposta.



Fique em alerta caso se você tiver uma posição em aberto e a 5 WMA e a 8 WMA estão cruzando o túnel. Se não houve interseção das fronteiras do túnel, então está tudo bem, mas em muitos casos, este é o primeiro sinal de que eles irão se encontrar brevemente. Então, esteja pronto para fechar sua posição.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.10.2007.



