Fractal_RSI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1443
Avaliação:
(16)
Publicado:
Autor real: jppoton@yahoo.com

Relative Strength Index fractal. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Fig.1. Indicador Fractal_RSI

Fig.1. Indicador Fractal_RSI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16929

Fractal_MA Fractal_MA

Média móvel fractal com indicação da última marca de preço.

Fractal_Keltner Fractal_Keltner

Canal fractal de Keltner.

Positions Info Panel Positions Info Panel

Indicador sob a forma de painel. Exibe a direção final da posição: o tamanho do lote final e uma seta para cima ou para baixo.

Frank Ud Frank Ud

Apenas para trabalhar em contas de cobertura! Martin martingale. Dobrando o lote durante o drawdown.