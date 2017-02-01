Participe de nossa página de fãs
Autor real: dimeon
Indicador de tendência ColorXdinMA com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
Para alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone, no código do indicador foram feitas as seguintes alterações:
- Antes de declarar as variáveis de entrada, no nível global é declarada a enumeração para as variantes dos indicadores que transitem os sinais//+----------------------------------------------------+
//| enumeração para as variantes dos indicadores que transitem os sinais |
//+----------------------------------------------------+
enum ENUM_SIGNAL_MODE
{
MODE_SIGNAL, //Sinal de ruptura
MODE_TREND //Sinais de ruptura e tendência
};
- Nos parâmetros de entrada do indicador, foram anexadas novas variáveis de entrada//---- Variáveis de entrada para alertas
input ENUM_SIGNAL_MODE SignMode=MODE_SIGNAL; //Variante de emissão de sinal
input uint NumberofBar=1; //Número da barra para emissão do sinal
input bool SoundON=true; //Autorização do alerta
input uint NumberofAlerts=2; //Número de alertas
input bool EMailON=false; //Autorização para envio do sinal por correio eletrônico
input bool PushON=false; //Autorização para envio do sinal para o celular
- Foram adicionadas três novas funções, isto é, BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe() no final do código do indicador//+------------------------------------------------------------------+
//| Buy signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,// texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
double &ColorArray[],// colorido buffer de índice
int ColorIndex,// índice de cor no buffer de índice colorido para envio do sinal
const int Rates_total, // número atual de barras
const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
const double &Close[], // preço de fechamento
const int &Spread[]) // spread
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool BuySignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SignMode==MODE_SIGNAL)
{
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
}
else
{
if(ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
}
if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
{
if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
else
{
if(SoundON) Alert("Up Trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Up Trend signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Up Trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Sell signal function |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,// texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
double &ColorArray[], // buffer de índice colorido
int ColorIndex, // índice de cor no buffer de índice colorido para envio de sinal
const int Rates_total, // número atual de barras
const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
const double &Close[], // preço de fechamento
const int &Spread[]) // spread
{
//---
static uint counter=0;
if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;
bool SellSignal=false;
bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
int index,index1;
if(SeriesTest)
{
index=int(NumberofBar);
index1=index+1;
}
else
{
index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
index1=index-1;
}
if(SignMode==MODE_SIGNAL)
{
if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
}
else
{
if(ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
}
if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
{
counter++;
MqlDateTime tm;
TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
double Ask=Close[index];
double Bid=Close[index];
SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
Bid+=_Point*Spread[index];
string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
{
if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
else
{
if(SoundON) Alert("Down trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Down trend signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Down trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
}
}
//---
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Obtenção do timeframe como uma cadeia de caracteres |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
{
//----
return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
}
- No bloco OnCalculate(), após os ciclos de cálculo do indicador, é adicionado um par de casos para as funções BuySignal() e SellSignal() //---
BuySignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,1,rates_total,prev_calculated,close,spread);
SellSignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,2,rates_total,prev_calculated,close,spread);
//---
Onde ColorXdinMA é o nome do buffer de índice colorido para o armazenamento das cores do indicador, e os valores 1 e 2 são os números - das cores no buffer - nos quais a média móvel encontra-se nas zonas de crescimento ou queda, respectivamente.
Supõe-se que no código do indicador, no bloco OnCalculate(), vai ser utilizado para um único tratamento das funções BuySignal() e SellSignal().
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador ColorXdinMA_Alert на графике
Fig.2. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envio do alerta para sinal de ruptura
Fig.3. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envio do alerta para sinal de tendência
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17111
Oscilador que apresenta a soma ponderada suavizada de quatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR e Fractal_DeMarker.Fractal_MFI
Money Flow Index fractal.
Expert Advisor com base nos indicadores iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.ZeroLagEA-AIP v0.0.4
Negociação de acordo com o indicador personalizado ZeroLag MACD.