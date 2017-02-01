CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorXdinMA_Alert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2532
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: dimeon

Indicador de tendência ColorXdinMA com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.

Para alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone, no código do indicador foram feitas as seguintes alterações:

  1. Antes de declarar as variáveis ​​de entrada, no nível global é declarada a enumeração para as variantes dos indicadores que transitem os sinais
    //+----------------------------------------------------+
    //| enumeração para as variantes dos indicadores que transitem os sinais   |
    //+----------------------------------------------------+
    enum ENUM_SIGNAL_MODE
      {
       MODE_SIGNAL,  //Sinal de ruptura
       MODE_TREND    //Sinais de ruptura e tendência
      };
  2. Nos parâmetros de entrada do indicador, foram anexadas novas variáveis de entrada
    //---- Variáveis de entrada para alertas
    input ENUM_SIGNAL_MODE SignMode=MODE_SIGNAL; //Variante de emissão de sinal
    input uint NumberofBar=1;                    //Número da barra para emissão do sinal
    input bool SoundON=true;                     //Autorização do alerta
    input uint NumberofAlerts=2;                 //Número de alertas
    input bool EMailON=false;                    //Autorização para envio do sinal por correio eletrônico
    input bool PushON=false;                     //Autorização para envio do sinal para o celular
  3. Foram adicionadas três novas funções, isto é, BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe() no final do código do indicador
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Buy signal function                                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void BuySignal(string SignalSirname,// texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
                   double &ColorArray[],// colorido buffer de índice
                   int ColorIndex,// índice de cor no buffer de índice colorido para envio do sinal
                   const int Rates_total,     // número atual de barras
                   const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
                   const double &Close[],     // preço de fechamento
                   const int &Spread[])       // spread
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool BuySignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }
       if(SignMode==MODE_SIGNAL)
         {
          if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
         }
       else
         {
          if(ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true;
         }
       if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
            {
             if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
          else
            {
             if(SoundON) Alert("Up Trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Up Trend signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Up Trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
         }

    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //| Sell signal function                                             |
    //+------------------------------------------------------------------+
    void SellSignal(string SignalSirname,// texto do nome do indicador para sinais push e de e-mail
                    double &ColorArray[],       // buffer de índice colorido
                    int ColorIndex,             // índice de cor no buffer de índice colorido para envio de sinal
                    const int Rates_total,     // número atual de barras
                    const int Prev_calculated, // número de barras no tick anterior
                    const double &Close[],     // preço de fechamento
                    const int &Spread[])       // spread
      {
    //---
       static uint counter=0;
       if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

       bool SellSignal=false;
       bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray);
       int index,index1;
       if(SeriesTest)
         {
          index=int(NumberofBar);
          index1=index+1;
         }
       else
         {
          index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          index1=index-1;
         }

       if(SignMode==MODE_SIGNAL)
         {
          if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
         }
       else
         {
          if(ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true;
         }
       if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
         {
          counter++;
          MqlDateTime tm;
          TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
          string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          double Ask=Close[index];
          double Bid=Close[index];
          SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
          if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
          else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
          Bid+=_Point*Spread[index];
          string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
          string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
          string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
          if(SignMode==MODE_SIGNAL || (SignMode==MODE_TREND && ColorArray[index1]!=ColorIndex))
            {
             if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
          else
            {
             if(SoundON) Alert("Down trend signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
             if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": Down trend signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
             if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": Down trend signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
            }
         }
    //---
      }
    //+------------------------------------------------------------------+
    //|  Obtenção do timeframe como uma cadeia de caracteres                              |
    //+------------------------------------------------------------------+
    string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
      {
    //----
       return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
    //----
      }
  4. No bloco OnCalculate(), após os ciclos de cálculo do indicador, é adicionado um par de casos para as funções BuySignal() e SellSignal()
    //---    
       BuySignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,1,rates_total,prev_calculated,close,spread);
       SellSignal("ColorXdinMA_Alert",ColorXdinMA,2,rates_total,prev_calculated,close,spread);
    //--- 

Onde ColorXdinMA é o nome do buffer de índice colorido para o armazenamento das cores do indicador, e os valores 1 e 2 são os números - das cores no buffer - nos quais a média móvel encontra-se nas zonas de crescimento ou queda, respectivamente. 

Supõe-se que no código do indicador, no bloco OnCalculate(), vai ser utilizado para um único tratamento das funções BuySignal() e SellSignal().

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar e colar no <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXdinMA_Alert на графике

Fig.1. Indicador ColorXdinMA_Alert на графике

Fig.2. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envio do alerta para sinal de ruptura

Fig.2. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envio do alerta para sinal de ruptura

Fig.3. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envio do alerta para sinal de tendência

Fig.3. Indicador ColorXdinMA_Alert. Envio do alerta para sinal de tendência

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17111

Fractal_WeightOscillator Fractal_WeightOscillator

Oscilador que apresenta a soma ponderada suavizada de quatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR e Fractal_DeMarker.

Fractal_MFI Fractal_MFI

Money Flow Index fractal.

FT BillWillams Trader FT BillWillams Trader

Expert Advisor com base nos indicadores iAlligator, Alligator, iMA, Moving Average.

ZeroLagEA-AIP v0.0.4 ZeroLagEA-AIP v0.0.4

Negociação de acordo com o indicador personalizado ZeroLag MACD.