Indicadores

Fractal_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1141
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance

Autor real: jppoton@yahoo.com

Oscilador fractal Demark. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Fig.1. Indicador Fractal_DeMarker

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16980

