Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Fractal_MFI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1280
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: jppoton@yahoo.com
Money Flow Index fractal. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.
Fig.1. Indicador Fractal_MFI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17107
Fractal_Keltner_x5_Cloud_HTF
Indicador Fractal_Keltner_x5_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.eur usd m5
O Expert Advisor trabalha em modo martingale com sinais do indicador iStochastic, Stochastic Oscillator.
Fractal_WeightOscillator
Oscilador que apresenta a soma ponderada suavizada de quatro indicadores: Fractal_RSI, Fractal_MFI, Fractal_WPR e Fractal_DeMarker.ColorXdinMA_Alert
Indicador de tendência ColorXdinMA com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.