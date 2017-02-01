CodeBaseSeções
Indicadores

Fractal_MFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1280
Avaliação:
(19)
Publicado:
Autor real: jppoton@yahoo.com

Money Flow Index fractal. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.

Fig.1. Indicador Fractal_MFI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17107

