Fractal_WPR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1338
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: jppoton@yahoo.com
Larry Williams' Percent Range fractal. Para uma descrição mais completa, acesse o blog do autor.
Fig.1. Indicador Fractal_WPR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16945
