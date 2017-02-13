Participe de nossa página de fãs
Os padrões harmônicos são uma classe de padrões gráficos baseados em 5 extremos de preços e restrições nas relações e proporções entre eles. Como essas restrições e relações são difíceis de verificar por estimativa visual, ao negociar usando padrões harmônicos, são essenciais ferramentas de medição informatizadas. Esta é a segunda versão do popular indicador Harmonic Pattern Finder para procurar automaticamente padrões harmônicos. Ele tem várias melhorias em relação à versão anterior, é fácil e rápido de usar:
- Mais de 50 novos padrões.
- Visualização e estilo mais confortáveis.
- Melhor algoritmo de correspondência para encontrar analiticamente padrões emergentes.
- Exibição de zonas de potencial reversão (P.R.Z.), nomes de padrões, bem como a possibilidade de definir marcas para pontos.
- Possibilidade de escolher o tipo de indicador ZigZag, nos parâmetros de entrada.
Instalação
O indicador Harmonic Pattern Finder usa o indicador ZigZag para separar os picos e fundos, e não pode ser iniciado se, na pasta "Indicators/Downloads", não houver pelo menos um ZigZag. Indicadores ZigZag a serem utilizados:
- ZigZag rápido
- ZigZag profissional (requer que o arquivo alexstal_outsidebar.mqh esteja localizado na pasta Include)
- ZigZag Swing
Se você já baixou estes "ziguezagues", eles requerem ser reinstalados, caso contrário, eles também serão incluídos neste download.
Fig. 1: End of the P.R.Z. indicado por linhas. Isso permite que você identifique riscos antes da negociação.
Os padrões podem ser preenchidos, além disso, o indicador pode mostrar os padrões emergentes. Isso torna possível antecipar oportunidades de negociação.
Autores:
Este indicador é o fruto da cooperação do Andre Enger e do David Gadelha
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16852
