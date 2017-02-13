CodeBaseSeções
Indicadores

Harmonic Pattern Finder V2 - indicador para MetaTrader 5

Andre Enger
Publicado:
Os padrões harmônicos são uma classe de padrões gráficos baseados em 5 extremos de preços e restrições nas relações e proporções entre eles. Como essas restrições e relações são difíceis de verificar por estimativa visual, ao negociar usando padrões harmônicos, são essenciais ferramentas de medição informatizadas. Esta é a segunda versão do popular indicador Harmonic Pattern Finder para procurar automaticamente padrões harmônicos. Ele tem várias melhorias em relação à versão anterior, é fácil e rápido de usar:

  • Mais de 50 novos padrões.
  • Visualização e estilo mais confortáveis.
  • Melhor algoritmo de correspondência para encontrar analiticamente padrões emergentes.
  • Exibição de zonas de potencial reversão (P.R.Z.), nomes de padrões, bem como a possibilidade de definir marcas para pontos.
  • Possibilidade de escolher o tipo de indicador ZigZag, nos parâmetros de entrada.

Instalação

O indicador Harmonic Pattern Finder usa o indicador ZigZag para separar os picos e fundos, e não pode ser iniciado se, na pasta "Indicators/Downloads", não houver pelo menos um ZigZag. Indicadores ZigZag a serem utilizados:

Se você já baixou estes "ziguezagues", eles requerem ser reinstalados, caso contrário, eles também serão incluídos neste download.

Fim da P.R.Z. indicado por linhas

Fig. 1: End of the P.R.Z. indicado por linhas. Isso permite que você identifique riscos antes da negociação.

Os padrões podem ser preenchidos, além disso, o indicador pode mostrar os padrões emergentes.

Os padrões podem ser preenchidos, além disso, o indicador pode mostrar os padrões emergentes. Isso torna possível antecipar oportunidades de negociação.

Autores:

Este indicador é o fruto da cooperação do Andre Enger e do David Gadelha

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16852

