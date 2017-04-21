代码库部分
Harmonic 模式搜索 V2 - MetaTrader 5脚本

Andre Enger
Harmonic 模式是一种图表模式类，它是基于5种价格的极值和它们之间相互关系和位置的限制。因为这些限制和比例很难通过视觉上的评估来确认，对于交易中的 harmonic 模式必须需要计算工具。这是流行的 Harmonic 模式搜索工具 指标的第二版，它用于自动寻找 harmonic 模式。它在前一个版本的基础上有所提高，并且更快和更加方便使用：

  • 超过50种的新模式；
  • 更多的显示风格；
  • 匹配算法更好，可以分析即将出现的模式；
  • 显示潜在的反转区域 (P.R.Z.), 模式名称, 以及点位的标签。
  • 在输入中可以选择几种可用的之字转向。

安装:

Harmonic 模式查找使用了一个之字转向指标，是为了展开峰值和过程，并且必须有至少一个之字转向指标正确安装在 "Indicators/Downloads" 目录下. 使用的之字转向(ZigZag)指标是:

如果您之前已经下载这些之字转向指标，您没有必要重新安装它们，否则它们已经在下载中存在了。

P.R.Z. 的结束是显示为线形。

图 1: P.R.Z.的结束显示为线形。这使得可以在交易之前评估风险。

模式可以被填充，并且显示即将出现的模式

图2: 模式可以被填充，并且显示即将出现的模式。这使得可以进一步预估交易机会。

作者:

本指标是由Andre EngerDavid Gadelha合作完成的。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/16852

