Harmonic Pattern Finder - indicador para MetaTrader 5

Os padrões harmônicos são uma classe de padrões gráficos baseados em 5 extremos de preços e restrições nas relações e proporções entre estes. Como essas restrições e relações são difíceis de verificar por estimativa visual, ao negociar usando padrões harmônicos, são essenciais ferramentas de medição informatizadas. Este indicador ajuda o traider detectando e exibindo automaticamente quaisquer padrões harmônicos existentes e emergentes. Os 14 padrões detectados por este indicador são

  • AB=CD
  • Hartley
  • Morcego
  • Morcego alternativos
  • Borboleta
  • Crab
  • Deep Crab
  • Três movimentos
  • Cifra
  • Tubarão
  • 5-0
  • Nen Star
  • Cisne negro
  • Cisne branco

Cada padrão pode ser ativado ou desativado individualmente nos parâmetros de entrada. Configurações de exibição adicionais incluem a capacidade de definir um limite no número de pontos para cada tipo de padrão, opções de cores, bem como o número máximo de barras que pode ser coberto pelo padrão. A última configuração também diz respeito ao uso da CPU, onde um número de "histórico máximo" (padrão de 1000 barras) define o tempo no início da verificação e exibição de padrões. Os padrões não precisam estar exatamente de acordo com suas restrições, pois é possível dar uma folga em restrições unárias e/ou de intervalo. Uma vez que o FastZZ por Yury Kulikov é usado para extrair partes superiores/partes inferiores, o swing-size mínimo no ponto-valor deve ser especificado. Padrões de desenvolvimento são determinados pelas projeções repetidas e podem ser desabilitados para salvar os recursos da CPU. É possível especificar tanto a precisão como a distância em que se deseja ver padrões emergentes.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16435

