W.D. Gann foi um famoso trader que desenvolveu várias técnicas e ferramentas de análise técnica. Uma dessas ferramentas é o swing-chart, ele pode ser usado para identificar a tendência, bem como para negociar segundo ele O swing-chart é construído pela primeira coloração das barras em comparação com a barra precedente como segue:

Green ou dia para cima (Up-day), se a barra tiver o máximo mais elevado e o mínimo mais elevado

ou dia para cima (Up-day), se a barra tiver o máximo mais elevado e o mínimo mais elevado Red ou dia para baixo (Down-day), se a barra tiver o mínimo mais baixo e o máximo mais baixo.

ou dia para baixo (Down-day), se a barra tiver o mínimo mais baixo e o máximo mais baixo. Blue ou fora do dia (Outside-day), se a barra tiver o máximo mais elevado e o mínimo mais baixo.

ou fora do dia (Outside-day), se a barra tiver o máximo mais elevado e o mínimo mais baixo. Grey ou também chamado de dentro do dia ou "Harami" (Inside-day), se a barra tiver o máximo mais baixo e o mínimo mais alto.

Após colorir as barras sobre o princípio descrito acima, um ZigZag pode ser desenhado com picos onde as cores mudam de verde para vermelho e fundos onde a cor muda de vermelho para verde.

A implementação desta abordagem permite que você ignore os cantos afiados nas definições, tais como; Up-day é determinado exclusivamente como o dia em que o máximo é o mais alto e o mínimo também é mais alto ou igual. Isto também garante que os fundos e picos do ZigZag estarão realmente nos máximos e mínimos de preço. Ele não redesenha as oscilações anteriores, mas vários novos picos e fundos podem vir numa "fileira" no caso de vários Inside-day ou Up-day/Down-day sem novos máximos e mínimos.

Sistema de negociação

O sistema de negociação associado a este indicador (e ZigZag como um todo) é organizado da seguinte forma:

Quando o pico é formado, defina o ponto de compra acima do último pico, se ele for mais elevado do que o penúltimo. Stop loss é colocado abaixo do fundo. Na imagem, seria possível ter um buy stop, no máximo da barra verde mais à direita, um stop loss, no mínimo da próxima barra vermelha, e neste caso, já estar lucrando.

Quando é formado um fundo, o sell stop é colocado abaixo do último fundo, se ele for inferior ao penúltimo. O stop loss é colocado acima do pico.

Comparação com outros ZigZags:

Quando se trata de um ZigZag para uso em análise técnica, em EAs e indicadores, existem algumas propriedades desejáveis ​​que incluem:

O ZigZag não deve redesenhar os picos e fundos anteriores, com a entrada de novas barras. O ZigZag deve encontrar picos e fundos significativos e ignorar os irrelevantes. Os segmentos do ZigZag devem determinar os máximos e mínimos do preço nesses segmentos.

O padrão ZigZag processa flutuações muito bem formadas, mas como é conhecido, ele redesenha-se. Por conseguinte, não é tão adequado para utilização não só na negociação, como na análise de séries de preços anteriores. O FastZZ (e também o ZigZags) funciona definindo a magnitude do ZigZag e toma em consideração exclusivamente o preço. Se for definido muito alto, muitos picos e fundos importantes podem ser omitidos, e se for demasiado baixo, pelo contrário, irá formar picos e fundos não representativos. O Swingchart ZigZag pode ser visto como um ponto intermediário entre estes dois, ele não é redesenhado, mas pode também ter em conta a faixa de preço dinâmica. Sua principal vantagem é que ele encontra todos os picos e fundos relevantes e pode ser usado em outras aplicações que requerem fundos e picos claros, bem desenhados e ordenados.