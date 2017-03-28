Die Harmonic Muster bilden eine Klasse von Mustern, die auf 5 Preisextrema, Einschränkungen und Beziehungen untereinander beruhen. Da die Einschränkungen und die Beziehungen nur schwer visuell geschätzt werden können, sind computerisierte Berechnungen essentiell, um nach diese Muster zu handeln. Die ist die zweite Version des beliebten Indikators Harmonic Pattern Finder, der automatisch die Harmonic Muster findet. Sie verfügt über mehrere Verbesserungen gegenüber der vorherigen Version, sie ist schnell und einfach zu verwenden:

Mehr als 50 neue Muster.

Ansprechender Darstellung und Aussehen.

Ein verbesserter Algorithmus erlaubt das Finden der entstehenden Muster auf analytische Weise.

Anzeige möglicher Umkehrzonen (P.R.Z.), Musternamen und die Beschreibung einzelner Punkte.

Mehrere Möglichkeiten für die ZigZag-Auswahl in den Einstellungen.

Installation:

Der Harmonic Pattern Finder verwendet den Indikator ZigZag, um die Hochs und Tiefs abzufragen und kann daher nicht ohne mindestens einen, korrekt im Verzeichnis "Indicators/Downloads" installierten Indikator arbeiten. Die verwendeten ZigZags sind:

Wenn Sie den ZigZag früher einmal heruntergeladen haben, besteht keine Notwendigkeit ihn erneut zu installieren, falls nicht ist er in der Download-Datei enthalten.

Fig. 1: Ende von P.R.Z. als Linien dargestellt. Das erlaubt eine Risikoabschätzung vor dem Handel.

Fig. 2: Die Muster können ausgefüllt werden, und entstehende Muster werden gezeigt. Das erlaubt eine Erwartung über die Handelsgelegenheiten im Vorhinein.

Autor:

Dieser Indikator ist eine gemeinsame Arbeit von Andre Enger und David Gadelha