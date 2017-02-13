Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Swing line - versão estendida - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1942
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Uma versão estendida do indicador Swing Line desenvolvido por Ron Black.
Nesta versão, é possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada e inclui um conjunto padrão de alertas.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16879
Double smoothed stochastic
Versão estendida do estocástico duplamente suavizadoQuantile bands - generalizado
Versão generalizada do indicador Quantile bands
STARC bands
Variação do bem conhecido indicador bandas de STARC (canais de intervalo médio de Stoller).Harmonic Pattern Finder V2
Indicador para mostrar padrões harmônicos existentes e emergentes no gráfico.