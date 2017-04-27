Los patrones armónicos son una clase de patrones en el gráfico, basados en los 5 extremos de precio, en las proporciones y las correlaciones entre ellos. Puesto que estas correspondencias y proporciones son difíciles de detectar al observar visualmente, al comerciar en los patrones armónicos son necesarios instrumentos computerizados. Se trata de la segunda versión del indicador Harmonic Pattern Finder para buscar patrones armónicos de forma automática. En ellos hay varias mejoras en comparación con la versión anterior, es fácil y rápido de usar:

Más de cincuenta patrones nuevos.

Visualización y estadística más cómoda.

Un algoritmo mejorado de comparación, que permite encontrar analíticamente los patrones formados

Representación de las zonas de viraje potencial (P.R.Z.), nombre de los patrones, así como la posibilidad de colocar marcas para los puntos.

Posibilidad de elegir el tipo del indicador ZigZag en los parámetros de entrada.

Instalación

El indicador Harmonic Pattern Finder usa el indicador ZigZag, para definir los picos y valles, y no puede ser iniciado si usted no tiene en la carpeta "Indicators/Downloads" aunque sea un ZigZag. Indicadores usados en ZigZag:

Si usted ya ha cargado estos "Zigzags", luego necesitará reinstalarlos, en caso contrario, también serán incluidos en esta carga.



Fig. 1: La terminación de P.R.Z. se muestra con líneas. Esto permite determinar los riesgos antes del trading.

Los patrones pueden ser rellenados. Asimismo, el indicador también sabe mostrar los patrones en formación. Esto permite prever las posibilidades comerciales de antemano, antes de su aparición

Autores:

Este indicador es fruto de la colaboración entre Andre Enger y David Gadelha