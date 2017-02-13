CodeBaseSeções
STARC bands - indicador para MetaTrader 5

Esta versão das bandas de STARC contém algumas diferenças em relação ao original.

Por definição, o indicador original é como segue:

O STARC (canais de intervalo médio de Stoller) mostra três linhas que formam um canal em torno de uma média móvel habitual. Estas três linhas são:

  • SMA de período n (média móvel simples)
  • Linha superior, SMA de período n mais ATR de período m, multiplicada pela constante K.
  • Linha inferior, SMA de período n menos ATR de período m, multiplicada pela constante K.

O indicador bandas de STARC foi desenvolvido por Manning Stoller.

Uso: as bandas STARC definem os limites superior e inferior para o movimento normal de preços. Ao fazer isto, alguns traders usam o indicador para determinar o nível de risco antes de entrar no mercado.

Nesta versão:

  • duas bandas (não apenas uma) desenhadas sob a forma de canal preenchido
  • você pode usar qualquer um dos quatro tipos básicos de médias móveis para calcular os níveis básicos STARC e para calcular o ATR. Assim, podemos obter as variantes que não são oferecidas pelo indicador original
  • dispõe-se de um conjunto de 22 tipos de preço para cálculos

É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada


Atualização Importante: a versão 1.2 agora é compatível com o backtest no modo multi-timeframe.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16864

