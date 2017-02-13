Participe de nossa página de fãs
STARC bands - indicador para MetaTrader 5
Esta versão das bandas de STARC contém algumas diferenças em relação ao original.
Por definição, o indicador original é como segue:
O STARC (canais de intervalo médio de Stoller) mostra três linhas que formam um canal em torno de uma média móvel habitual. Estas três linhas são:
- SMA de período n (média móvel simples)
- Linha superior, SMA de período n mais ATR de período m, multiplicada pela constante K.
- Linha inferior, SMA de período n menos ATR de período m, multiplicada pela constante K.
O indicador bandas de STARC foi desenvolvido por Manning Stoller.
Uso: as bandas STARC definem os limites superior e inferior para o movimento normal de preços. Ao fazer isto, alguns traders usam o indicador para determinar o nível de risco antes de entrar no mercado.
Nesta versão:
- duas bandas (não apenas uma) desenhadas sob a forma de canal preenchido
- você pode usar qualquer um dos quatro tipos básicos de médias móveis para calcular os níveis básicos STARC e para calcular o ATR. Assim, podemos obter as variantes que não são oferecidas pelo indicador original
- dispõe-se de um conjunto de 22 tipos de preço para cálculos
É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada
Atualização Importante: a versão 1.2 agora é compatível com o backtest no modo multi-timeframe.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16864
