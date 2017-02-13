Esta versão das bandas de STARC contém algumas diferenças em relação ao original.



Por definição, o indicador original é como segue:



O STARC (canais de intervalo médio de Stoller) mostra três linhas que formam um canal em torno de uma média móvel habitual. Estas três linhas são: SMA de período n (média móvel simples)

Linha superior, SMA de período n mais ATR de período m, multiplicada pela constante K.

Linha inferior, SMA de período n menos ATR de período m, multiplicada pela constante K. O indicador bandas de STARC foi desenvolvido por Manning Stoller. Uso: as bandas STARC definem os limites superior e inferior para o movimento normal de preços. Ao fazer isto, alguns traders usam o indicador para determinar o nível de risco antes de entrar no mercado.

Nesta versão:

duas bandas (não apenas uma) desenhadas sob a forma de canal preenchido



você pode usar qualquer um dos quatro tipos básicos de médias móveis para calcular os níveis básicos STARC e para calcular o ATR. Assim, podemos obter as variantes que não são oferecidas pelo indicador original

dispõe-se de um conjunto de 22 tipos de preço para cálculos



É possível alterar o timeframe nos parâmetros de entrada





Atualização Importante: a versão 1.2 agora é compatível com o backtest no modo multi-timeframe.









