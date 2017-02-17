コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ハーモニックパターンファインダー・バージョン2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

ハーモニックパターンとは、5つの価格の極値とそれらの間の関係と比率に対する制約に基づいたチャートパターンのクラスです。これらの制約および比率は視覚的評価によって検証することが困難であるため、ハーモニックパターン取引にはコンピュータ化された測定ツールが不可欠です。これは、ハーモニックパターンを自動的に検索するためのハーモニックパターンファインダー指標の2番目のバージョンです。以前のバージョンよりもいくつか改善されており、使いやすく高速です。

  • 50以上の新しいパターン
  • より魅力的な視覚化とスタイル
  • 新しいパターンを解析的に見つけることを可能にする、より良いマッチングアルゴリズム
  • 潜在的な反転ゾーン（potential reversal zone、P.R.Z.）の表示、パターン名、およびポイントラベリング
  • 入力におけるジグザグの選択肢

インストール：

ハーモニックパターンファインダは、天井と底を抽出するためにジグザグ指標を使用し、 "Indicators/Downloads"ディレクトリに適切にインストールされた少なくとも1つのジグザグ指標なしでは実行できません。使用されるジグザグは下記の通りです。

これらのジグザグ指標が既にダウンロードされている場合には再インストールする必要はありません。そうでない場合は、このダウンロードにも含まれています。

P.R.Z.の終わりは線として示されています。

図1：線として示されたP.R.Zの終わりこれは取引前のリスクを評価することを可能にします。

パターンを塗りつぶしたり、出現パターンを表示することができます。

図2：パターンの塗りつぶしと出現パターンの表示これにより、事前に取引機会を予測することができます。

著者：

この指標はAndre EngerDavid Gadelhaの共同作です。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16852

