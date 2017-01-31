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Индикаторы

Harmonic Pattern Finder V2 - индикатор для MetaTrader 5

Andre Enger
Andre Enger

Andre Enger

6 кодов 2 темы 91 комментарий
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(58)
Опубликован:
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Гармонические паттерны — класс паттернов на графике, основывающихся на 5 экстремумах цены, на пропорциях и соотношениях между ними. Поскольку эти соотношения и пропорции сложно обнаружить при визуальном наблюдении, при торговле на гармонических паттернах необходимы компьютеризированные инструменты. Это вторая версия популярного индикатора Harmonic Pattern Finderдля автоматического поиска гармонических паттернов. В нем несколько улучшений по сравнению с предыдущей версий, его просто и быстро использовать:

  • Более пятидесяти новых паттернов.
  • Более удобная стилистика и визуализация.
  • Лучший алгоритм сопоставления, позволяющий аналитическим путем находить формирующиеся паттерны
  • Отображение зон потенциального разворота (P.R.Z.), имен паттернов, а также возможность устанавливать метки для точек.
  • Возможность выбрать тип индикатора ZigZag во входных параметрах.

Установка

Индикатор Harmonic Pattern Finder использует индикатор ZigZag, чтобы отделить пики и впадины, и не может быть запущен, если у вас в папке "Indicators/Downloads" нет хотя бы одного ZigZag'a. Используемые индикаторы ZigZag:

Если у вас уже загружены эти "ЗигЗаги", их требуется переустановить, в противном случае они также включаются в эту загрузку.

Окончание P.R.Z. показано линиями

Fig. 1: End of the P.R.Z. показано линиями. Это позволяет определять риски перед трейдингом.

Паттерны могут быть заполнены, а также индикатор умеет показывать формирующиеся паттерны.

Паттерны могут быть заполнены, а также индикатор умеет показывать формирующиеся паттерны. Это позволяет предвидеть торговые возможности заранее, еще до их возникновения

Авторы:

Этот индикатор - плод сотрудничества Andre Enger и David Gadelha

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16852

Свинги Свинги

Гибридная реализация свингов Ганна и индикатора ZigZag.

Separators Separators

Добавляет разделители периодов в окно графика. Периодичность пользователь выбирает сам.

STARC bands STARC bands

Вариация хорошо известного индикатора STARC bands (каналы среднего диапазона Столлера).

Swing line - extended version Swing line - extended version

Расширенная версия индикатора Рона Блэка.