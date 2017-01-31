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Harmonic Pattern Finder V2 - индикатор для MetaTrader 5
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Гармонические паттерны — класс паттернов на графике, основывающихся на 5 экстремумах цены, на пропорциях и соотношениях между ними. Поскольку эти соотношения и пропорции сложно обнаружить при визуальном наблюдении, при торговле на гармонических паттернах необходимы компьютеризированные инструменты. Это вторая версия популярного индикатора Harmonic Pattern Finderдля автоматического поиска гармонических паттернов. В нем несколько улучшений по сравнению с предыдущей версий, его просто и быстро использовать:
- Более пятидесяти новых паттернов.
- Более удобная стилистика и визуализация.
- Лучший алгоритм сопоставления, позволяющий аналитическим путем находить формирующиеся паттерны
- Отображение зон потенциального разворота (P.R.Z.), имен паттернов, а также возможность устанавливать метки для точек.
- Возможность выбрать тип индикатора ZigZag во входных параметрах.
Установка
Индикатор Harmonic Pattern Finder использует индикатор ZigZag, чтобы отделить пики и впадины, и не может быть запущен, если у вас в папке "Indicators/Downloads" нет хотя бы одного ZigZag'a. Используемые индикаторы ZigZag:
- Быстрый ZigZag
- Профессиональный ZigZag (требует размещения в папке Include файла alexstal_outsidebar.mqh)
- Свинги
Если у вас уже загружены эти "ЗигЗаги", их требуется переустановить, в противном случае они также включаются в эту загрузку.
Fig. 1: End of the P.R.Z. показано линиями. Это позволяет определять риски перед трейдингом.
Паттерны могут быть заполнены, а также индикатор умеет показывать формирующиеся паттерны. Это позволяет предвидеть торговые возможности заранее, еще до их возникновения
Авторы:
Этот индикатор - плод сотрудничества Andre Enger и David Gadelha
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16852
Гибридная реализация свингов Ганна и индикатора ZigZag.Separators
Добавляет разделители периодов в окно графика. Периодичность пользователь выбирает сам.
Вариация хорошо известного индикатора STARC bands (каналы среднего диапазона Столлера).Swing line - extended version
Расширенная версия индикатора Рона Блэка.