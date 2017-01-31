Гармонические паттерны — класс паттернов на графике, основывающихся на 5 экстремумах цены, на пропорциях и соотношениях между ними. Поскольку эти соотношения и пропорции сложно обнаружить при визуальном наблюдении, при торговле на гармонических паттернах необходимы компьютеризированные инструменты. Это вторая версия популярного индикатора Harmonic Pattern Finderдля автоматического поиска гармонических паттернов. В нем несколько улучшений по сравнению с предыдущей версий, его просто и быстро использовать:

Более пятидесяти новых паттернов.

Более удобная стилистика и визуализация.

Лучший алгоритм сопоставления, позволяющий аналитическим путем находить формирующиеся паттерны

Отображение зон потенциального разворота (P.R.Z.), имен паттернов, а также возможность устанавливать метки для точек.

Возможность выбрать тип индикатора ZigZag во входных параметрах.

Установка

Индикатор Harmonic Pattern Finder использует индикатор ZigZag, чтобы отделить пики и впадины, и не может быть запущен, если у вас в папке "Indicators/Downloads" нет хотя бы одного ZigZag'a. Используемые индикаторы ZigZag:

Если у вас уже загружены эти "ЗигЗаги", их требуется переустановить, в противном случае они также включаются в эту загрузку.



Fig. 1: End of the P.R.Z. показано линиями. Это позволяет определять риски перед трейдингом.

Паттерны могут быть заполнены, а также индикатор умеет показывать формирующиеся паттерны. Это позволяет предвидеть торговые возможности заранее, еще до их возникновения

Авторы:

Этот индикатор - плод сотрудничества Andre Enger и David Gadelha