SL_ATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Autor real:

Vladimir Hlystov

O indicador cria áreas recomendadas para se colocar Stop Loss nas posições comprada e vendida a qualquer momento. Isto pode ser útil para operação de rastreio do Stop.

As bordas das nuvens consistem de valores altos e baixos de Stop Loss para as posições de compra ou venda.

SL_ATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/706

