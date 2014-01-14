Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SL_ATR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1808
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Vladimir Hlystov
O indicador cria áreas recomendadas para se colocar Stop Loss nas posições comprada e vendida a qualquer momento. Isto pode ser útil para operação de rastreio do Stop.
As bordas das nuvens consistem de valores altos e baixos de Stop Loss para as posições de compra ou venda.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/706
MUV_Cloud
Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV.MUV_NorDIFF_Cloud
Indicador de tendências rápidas elaborado com base em duas Médias Móveis XMUV.
MUV_DIFF
Indicador de tendências rápidas.IncDemaOnArray
A Classe CDemaOnArray é projetada para cálculo do DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla) sobre o buffer do indicator.