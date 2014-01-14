A vaMA é um indicador elaborado no princípio simples de deslocamento de preço e EMA suavizada, onde é usado o aumento das 3 primeiras ordens com um passo proporcional ao período de alisamento. Então nós conseguimos uma suavização e um indicador rápido.

Parâmetros de entrada do Indicador:

input int vaMA_period= 15 ; input bool use_double_smooth= 1 ;

O vaZZ é um indicador que desenha o ZigZag com o princípio do vaMA nos pontos extremos exibidos onde você pode enviar as ordens. Em contraste com o padrão de ZZ, não redesenha e com atrasos mínimos por tras.

P.S.

"va" de velocidade e aceleração