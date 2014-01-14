Participe de nossa página de fãs
vaMA - indicador para MetaTrader 5
1944
A vaMA é um indicador elaborado no princípio simples de deslocamento de preço e EMA suavizada, onde é usado o aumento das 3 primeiras ordens com um passo proporcional ao período de alisamento. Então nós conseguimos uma suavização e um indicador rápido.
Parâmetros de entrada do Indicador:
input int vaMA_period=15; //Periodo input bool use_double_smooth=1; //Dupla suavização
O vaZZ é um indicador que desenha o ZigZag com o princípio do vaMA nos pontos extremos exibidos onde você pode enviar as ordens. Em contraste com o padrão de ZZ, não redesenha e com atrasos mínimos por tras.
P.S.
"va" de velocidade e aceleração
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1661
