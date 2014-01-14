A Classe CDemaOnArray é projetada para cálculo do DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla) sobre o buffer do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

int aPeriod é o período do indicador;

é o período do indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod é um método de suavização.

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();

é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate(); const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();

é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate(); double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;

é o buffer com dados para cálculo do indicador; double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;

é um buffer intermediário para cálculo; double aDEMA[] é o buffer com valores calculados do indicador.

Métodos Adicionais:

int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;

retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador; string Name() retorna a string com o nome do indicador;

Test_DemaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CDemaOnArray. O arquivo IncDemaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

O indicador técnico DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado em Fevereiro de 1994 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". É usada uma série de preços suavizados e aplicados diretamente no gráfico de preço do ativo financeiro. Além disso, também pode ser usado para suavizar os valores de outros indicadores.