Bibliotecas

IncDemaOnArray - biblioteca para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
1072
(21)
\MQL5\Include\IncOnArray\
incdemaonarray.mqh (2.75 KB) visualização
incmaonarray.mqh (5.28 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
test_demaonarray.mq5 (2.44 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
A Classe CDemaOnArray é projetada para cálculo do DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla) sobre o buffer do indicator.

Uso:

O Init() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnInit() do indicador:

O método Solve() com os seguintes parâmetros são chamados na função OnCalculate():

  • const int aRatesTotal é a variável rates_total do parâmetro da função OnCalculate();
  • const int aPrevCalc é a variável prev_calculated a partir dos parâmetros da função OnCalculate();
  • double aData[] é o buffer com dados para cálculo do indicador;
  • double aM1[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aM2[] é um buffer intermediário para cálculo;
  • double aDEMA[] é o buffer com valores calculados do indicador.

Métodos Adicionais:

  • int BarsRequired() retorna o número mínimo de barras requeridas para o cálculo do indicador;
  • string Name() retorna a string com o nome do indicador;

Test_DemaOnArray.mq5 é um indicador simples mostrando a aplicação da classe CDemaOnArray. O arquivo IncDemaOnArray deve ser colocado na pasta do terminal MQL5\Include\IncOnArray (deve ser criada a pasta IncOnArray). A classe CMAOnArray para o arquivo IncMAOnArray é necessária para este trabalho da classe.

O indicador técnico DEMA (Média Móvel Exponencial Dupla) foi desenvolvido por Patrick Mulloy e publicado em Fevereiro de 1994 na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities". É usada uma série de preços suavizados e aplicados diretamente no gráfico de preço do ativo financeiro. Além disso, também pode ser usado para suavizar os valores de outros indicadores.

TestDemaOnArray

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/657

MUV_DIFF MUV_DIFF

Indicador de tendências rápidas.

SL_ATR SL_ATR

O indicador cria áreas recomendadas para se colocar Stop Loss nas posições comprada e vendida a qualquer momento.

vaMA vaMA

Indicador simples, suavizado, com menos atraso e desenhado com base no princípio do deslocamento suavizado, usando o preço da EMA pelo aumento das 3 primeiras ordens.

DinapoliTargets_Full DinapoliTargets_Full

Esta versão do indicador DinapoliTargets_Full é conveniente, devido a sua capacidade de desenhar para qualquer barra do gráfico, o que permite ver toda a imagem do comportamento de mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra.