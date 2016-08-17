CodeBaseSeções
Exp_PPO_Cloud - expert para MetaTrader 5

O experto Exp_PPO_Cloud baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador PPO_Cloud. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se, por um lado, houver uma interseção entre a linha de sinal e a linha principal e, por outro, a cor da linha do indicador mudar.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador PPO_Cloud.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes para 2015 no par USDCHF H14:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

Indicador PPO_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

Indicador i-CAiChannel_System_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

O indicador apresenta a derivada de segunda média do preço do ativo financeiro aumentada cem vezes.

PPO_Sign PPO_Sign

Indicador de sinal semáforo com uso de velocidade relativa ajustada (suavizada) da mudança do preço.