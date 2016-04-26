CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Percentag (PPO) - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1836
Avaliação:
(18)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor: Tom Balfe

O Oscilador de Percentual de Preço é calculado como a diferença entre o indicador EMA rápida e EMA lenta, sendo o resultado obtido dividido pelo indicador EMA lenta.

  • Ele exibe sinais mais precisos das divergências entre os preços e o valor do oscilador.
  • Ele enfatiza as extremidades dos preços precisamente, se movendo mais rápido.

Segue a fórmula: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7968

Detalhes do Indicador MA Detalhes do Indicador MA

Mostra os detalhes do indicador MA (Tipo, Período e valor atual) no gráfico.

STARCBands STARCBands

The indicator plots a moving average with a Bollinger type envelope.

ZZ_All Quotings 0-0080 ZZ_All Quotings 0-0080

Um script destinado ao carregamento do histórico para todos os pares de moedas disponíveis, metais, índices, CFD e a verificação do histórico para os "buracos".

PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW

Library functions, get the HIGH LOW for the specified time interval