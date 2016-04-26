Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Percentag (PPO) - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1836
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Tom Balfe
O Oscilador de Percentual de Preço é calculado como a diferença entre o indicador EMA rápida e EMA lenta, sendo o resultado obtido dividido pelo indicador EMA lenta.
- Ele exibe sinais mais precisos das divergências entre os preços e o valor do oscilador.
- Ele enfatiza as extremidades dos preços precisamente, se movendo mais rápido.
Segue a fórmula: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7968
Detalhes do Indicador MA
Mostra os detalhes do indicador MA (Tipo, Período e valor atual) no gráfico.STARCBands
The indicator plots a moving average with a Bollinger type envelope.
ZZ_All Quotings 0-0080
Um script destinado ao carregamento do histórico para todos os pares de moedas disponíveis, metais, índices, CFD e a verificação do histórico para os "buracos".PeriodBarsHIGH PeriodBarsLOW
Library functions, get the HIGH LOW for the specified time interval