Autor: Tom Balfe

O Oscilador de Percentual de Preço é calculado como a diferença entre o indicador EMA rápida e EMA lenta, sendo o resultado obtido dividido pelo indicador EMA lenta.

Ele exibe sinais mais precisos das divergências entre os preços e o valor do oscilador.

Ele enfatiza as extremidades dos preços precisamente, se movendo mais rápido.

Segue a fórmula: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA



