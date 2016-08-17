Participe de nossa página de fãs
PPO_Cloud - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1955
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Tom Balfe
Oscilador comum calculado pela a fórmula:
PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 08.03.2008.
Fig.1. Indicador PPO_Cloud
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16060
