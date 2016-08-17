CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

PPO_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1955
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
PPO_Cloud.mq5 (8.33 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Tom Balfe

Oscilador comum calculado pela a fórmula:

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 08.03.2008.

Fig.1. Indicador PPO_Cloud

Fig.1. Indicador PPO_Cloud

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16060

Normalized_Volume_Oscillator_HTF Normalized_Volume_Oscillator_HTF

Indicador Normalized_Volume_Oscillator com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

Login To Trade Account Login To Trade Account

Essa biblioteca permite automatizar o processo de conexão ao servidor de negociação, após aparecer o erro "Account disable".

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

Indicador i-CAiChannel_System_Digit com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

Indicador PPO_Cloud com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.