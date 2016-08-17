Autor real:

Tom Balfe

Oscilador comum calculado pela a fórmula:

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 08.03.2008.

Fig.1. Indicador PPO_Cloud