Autor real:

Desconhecido

Indicador apresenta a convergência/divergência relativa das médias móveis do ativo financeiro, aumentada cem vezes. Foi construído segundo outro princípio de АDХ. Chand oferece uma SMA de 13 semanas como base do indicador. Ela apresenta o estado trimestral do mercado de massas no que respeita aos preços (3 meses = 65 dias de trabalho). A média curta é 10% da longa e arredondada para sete.

T. Chand recomenda as seguintes linhas de referência para o indicador: mais-menos 0.3 porcento, ou mais-menos 0.1% porcento (dependendo do mercado). Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para cima, considera-se ter começado uma tendência para cima. Quando o cruzamento do indicador é superior à linha de referência para baixo, considera-se ter começado uma tendência para baixo. A tendência para cima considera-se salva, enquanto a linha RAVI continuar subindo. A tendência para baixo, respetivamente, enquanto a RAVI continuar caindo. Assim que o indicador se reverter até à linha de zero, considera-se que a tendência foi interrompida e começou o canal. Mas se o indicador voltar a cair, sem ter sido inserido no intervalo entre as linhas de referência, considera-se que a tendência foi renovada.

Em si, o indicador proposto é muito simples e quase idêntico ao Oscilador de Preços e МАCD. O uso do indicador de convergência-divergência das taxas de câmbio é único na qualidade de indicador de tendência, prestando atenção, especialmente, à divergência e não ao cruzamento das médias.

Se analisar o método de construção АDХ, você pode reparar que este indicador tem duas suavizações. A RAVI tem uma suavização. Isso faz com que o indicador especificado seja mais sensível e que, com os valores indicados, avise sobre o início e o fim da tendência de ADX para 18 dias.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 15.02.2008.

Fig.1. Indicador RAVI