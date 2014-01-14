CodeBaseSeções
Indicadores

Pinbar Detector - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
3806
Avaliação:
(52)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

EarnForex

Indicador que corrige as Barras Pin do gráfico. Você pode ser sobre as Barras Pin aqui.

O Padrão da Barra Pin consiste em três barras: "olho esquerdo", "nariz" e "olho direito". O "olho esquerdo" deve ser a barra crescente para a Barra Pin de baixa ou a barra caindo para a Barra Pin de alta. O "Nariz" deve ser aberto e fechado dentro do "olho esquerdo", mas o seu máximo (ou mínimo para o padrão de alta) deve protuberar longe do máximo (ou mínimo) do olho esquerdo. Níveis de abertura e fechamento do "nariz" devem estar localizados no trimestre superior da barra:

Fig.1 Padrão Barra Pin

Uma condição adicional para um bom padrão é a presença de fortes linhas de suporte / resistência por trás dos "olhos" ou perto da ponta do "nariz". Quanto mais forte for os níveis, mais exato será o padrão. 

Condições de entrada:

  • Um ponto de entrada agressiva é a reversão do preço fora do nível próximo do "olho esquerdo".
  • O ponto conservador é a queda de preços abaixo do nível do "nariz" (mais alto para o padrão de alta).

Condições de saída:

  • Stop Loss conservador pode ser definido por trás do nível de suporte / resistência próximo aos "olhos". Seria uma abordagem menos conservadora para colocar Stop Loss na ponta do "nariz" (neste caso, a taxa de lucro / risco é afetada).
  • O Take Profit conservador pode ser definido imediatamente atrás da mínima do "olho esquerdo" (máximo, para o padrão de alta). O nível agressivo de Take Profit pode ser definido mais adiante, próximo ao nível de suporte / resistência.

Parâmetros de entrada do indicador:

input bool UseAlerts=true;                    // Permissão para alertas
input bool UseEmailAlerts=false;              // Permissão para alertas de e-mail
input double MaxNoseBodySize = 0.33;          // Taxa máxima permitida do corpo nariz para todo o tamanho da barra
input double NoseBodyPosition = 0.4;          // Posição extrema do corpo do nariz dentro da barra. A parte superior é para a figura de alta, a mais baixa é para a de baixa 
input bool LeftEyeOppositeDirection = true;   // Olho esquerdo deve ser de baixa para o Pin Bar de alta e alta para o Pin Bar de baixa
input bool NoseSameDirection = false;         // Nariz deve ser da mesma direção da própria figura 
input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody = false; // O corpo nariz deve ser colocado no corpo do olho esquerdo
input double LeftEyeMinBodySize = 0,1;        // O tamanho mínimo do corpo do olho esquerdo em relação ao comprimento da barra
input double NoseProtruding = 0,5;            // Protuberância mínima de nariz em relação ao comprimento da barra
input double NoseBodyToLeftEyeBody = 1;       // Máximo Nose tamanho do corpo em relação ao corpo olho esquerdo
input double NoseLengthToLeftEyeLength = 0;   // Nariz de comprimento mínimo em relação ao olho esquerdo
input double LeftEyeDepth = 0,1;              // mínimo de profundidade do olho esquerdo em relação ao seu comprimento. Depth — tamanho da parte da barra atrás do nariz 

Fig.2 Indicador Pinbar Detector

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1595

