Indicador que corrige as Barras Pin do gráfico. Você pode ser sobre as Barras Pin aqui.

O Padrão da Barra Pin consiste em três barras: "olho esquerdo", "nariz" e "olho direito". O "olho esquerdo" deve ser a barra crescente para a Barra Pin de baixa ou a barra caindo para a Barra Pin de alta. O "Nariz" deve ser aberto e fechado dentro do "olho esquerdo", mas o seu máximo (ou mínimo para o padrão de alta) deve protuberar longe do máximo (ou mínimo) do olho esquerdo. Níveis de abertura e fechamento do "nariz" devem estar localizados no trimestre superior da barra:

Fig.1 Padrão Barra Pin

Uma condição adicional para um bom padrão é a presença de fortes linhas de suporte / resistência por trás dos "olhos" ou perto da ponta do "nariz". Quanto mais forte for os níveis, mais exato será o padrão.

Condições de entrada:

Um ponto de entrada agressiva é a reversão do preço fora do nível próximo do "olho esquerdo".

O ponto conservador é a queda de preços abaixo do nível do "nariz" (mais alto para o padrão de alta).

Condições de saída:

Stop Loss conservador pode ser definido por trás do nível de suporte / resistência próximo aos "olhos". Seria uma abordagem menos conservadora para colocar Stop Loss na ponta do "nariz" (neste caso, a taxa de lucro / risco é afetada).

O Take Profit conservador pode ser definido imediatamente atrás da mínima do "olho esquerdo" (máximo, para o padrão de alta). O nível agressivo de Take Profit pode ser definido mais adiante, próximo ao nível de suporte / resistência.



Parâmetros de entrada do indicador:

input bool UseAlerts= true ; input bool UseEmailAlerts= false ; input double MaxNoseBodySize = 0.33 ; input double NoseBodyPosition = 0.4 ; input bool LeftEyeOppositeDirection = true ; input bool NoseSameDirection = false ; input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody = false ; input double LeftEyeMinBodySize = 0,1 ; input double NoseProtruding = 0,5 ; input double NoseBodyToLeftEyeBody = 1 ; input double NoseLengthToLeftEyeLength = 0 ; input double LeftEyeDepth = 0,1 ;

Fig.2 Indicador Pinbar Detector