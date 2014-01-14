Participe de nossa página de fãs
Pinbar Detector - indicador para MetaTrader 5
- 3806
-
Autor real:
Indicador que corrige as Barras Pin do gráfico. Você pode ser sobre as Barras Pin aqui.
O Padrão da Barra Pin consiste em três barras: "olho esquerdo", "nariz" e "olho direito". O "olho esquerdo" deve ser a barra crescente para a Barra Pin de baixa ou a barra caindo para a Barra Pin de alta. O "Nariz" deve ser aberto e fechado dentro do "olho esquerdo", mas o seu máximo (ou mínimo para o padrão de alta) deve protuberar longe do máximo (ou mínimo) do olho esquerdo. Níveis de abertura e fechamento do "nariz" devem estar localizados no trimestre superior da barra:
Fig.1 Padrão Barra Pin
Uma condição adicional para um bom padrão é a presença de fortes linhas de suporte / resistência por trás dos "olhos" ou perto da ponta do "nariz". Quanto mais forte for os níveis, mais exato será o padrão.
Condições de entrada:
- Um ponto de entrada agressiva é a reversão do preço fora do nível próximo do "olho esquerdo".
- O ponto conservador é a queda de preços abaixo do nível do "nariz" (mais alto para o padrão de alta).
Condições de saída:
- Stop Loss conservador pode ser definido por trás do nível de suporte / resistência próximo aos "olhos". Seria uma abordagem menos conservadora para colocar Stop Loss na ponta do "nariz" (neste caso, a taxa de lucro / risco é afetada).
- O Take Profit conservador pode ser definido imediatamente atrás da mínima do "olho esquerdo" (máximo, para o padrão de alta). O nível agressivo de Take Profit pode ser definido mais adiante, próximo ao nível de suporte / resistência.
Parâmetros de entrada do indicador:
input bool UseAlerts=true; // Permissão para alertas input bool UseEmailAlerts=false; // Permissão para alertas de e-mail input double MaxNoseBodySize = 0.33; // Taxa máxima permitida do corpo nariz para todo o tamanho da barra input double NoseBodyPosition = 0.4; // Posição extrema do corpo do nariz dentro da barra. A parte superior é para a figura de alta, a mais baixa é para a de baixa input bool LeftEyeOppositeDirection = true; // Olho esquerdo deve ser de baixa para o Pin Bar de alta e alta para o Pin Bar de baixa input bool NoseSameDirection = false; // Nariz deve ser da mesma direção da própria figura input bool NoseBodyInsideLeftEyeBody = false; // O corpo nariz deve ser colocado no corpo do olho esquerdo input double LeftEyeMinBodySize = 0,1; // O tamanho mínimo do corpo do olho esquerdo em relação ao comprimento da barra input double NoseProtruding = 0,5; // Protuberância mínima de nariz em relação ao comprimento da barra input double NoseBodyToLeftEyeBody = 1; // Máximo Nose tamanho do corpo em relação ao corpo olho esquerdo input double NoseLengthToLeftEyeLength = 0; // Nariz de comprimento mínimo em relação ao olho esquerdo input double LeftEyeDepth = 0,1; // mínimo de profundidade do olho esquerdo em relação ao seu comprimento. Depth — tamanho da parte da barra atrás do nariz
Fig.2 Indicador Pinbar Detector
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1595
