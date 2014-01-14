CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Range Expansion Index - indicador para MetaTrader 5

Earnforex | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2124
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Earnforex

Range Expansion Index (REI) é um oscilador que mede a taxa de mudança do preço e os sinais sobre as áreas sobre-compradas/sobrevendidas quando o preço mostra fraqueza ou força. Ele foi desenvolvido por Thomas DeMark e descrito em seu livro "A Nova Ciência da Análise Técnica".

Os valores do indicador mudam de -100 até +100. REI é um oscilador melhorado, uma vez que permanece neutro durante a lateralidade do mercado e mostra tendências somente quando o topo e o fundo são alcançados.

Parâmetros de entrada:

  • REI_Period (valor padrão = 8) - Período do indicador. Quando aumenta o seu valor, o número de sinais diminui, mas tornam-se mais precisos. Se o valor diminui, a quantidade de sinais aumenta, mas eles tornam-se menos precisos.

Thomas DeMark sugere a utilização do período padrão igual a 8. É hora de vender quando os preços cruzarem o nível 60 para cima e novamente desce e atravessa este nível para baixo. É hora de comprar quando o preço cai para baixo de -60 e depois sobe este nível para cima.

Indicador Range Expansion Index

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/529

Exp_TrendContinuation Exp_TrendContinuation

Expert Advisor baseado no indicador de tendência TrendContinuation.

Expert do Sinal Narrowest Range Expert do Sinal Narrowest Range

O Expert Advisor sobre o rompimento de intervalos definidos pelos indicador Sinal Narrowest Range (Sinal de Faixa Estreitada). Manuseio das Ordens Pendentes.

ColorJJRSX ColorJJRSX

Smoother Relative Strength Index.

Swing Index Swing Index

O Swing Index é uma expressão matemática da atividade de operações para as últimas duas barras.