Range Expansion Index - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2124
-
Autor real:
Earnforex
Range Expansion Index (REI) é um oscilador que mede a taxa de mudança do preço e os sinais sobre as áreas sobre-compradas/sobrevendidas quando o preço mostra fraqueza ou força. Ele foi desenvolvido por Thomas DeMark e descrito em seu livro "A Nova Ciência da Análise Técnica".
Os valores do indicador mudam de -100 até +100. REI é um oscilador melhorado, uma vez que permanece neutro durante a lateralidade do mercado e mostra tendências somente quando o topo e o fundo são alcançados.
Parâmetros de entrada:
- REI_Period (valor padrão = 8) - Período do indicador. Quando aumenta o seu valor, o número de sinais diminui, mas tornam-se mais precisos. Se o valor diminui, a quantidade de sinais aumenta, mas eles tornam-se menos precisos.
Thomas DeMark sugere a utilização do período padrão igual a 8. É hora de vender quando os preços cruzarem o nível 60 para cima e novamente desce e atravessa este nível para baixo. É hora de comprar quando o preço cai para baixo de -60 e depois sobe este nível para cima.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/529
